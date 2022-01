Wat vind jij: De quarantaineregels moeten voor iedereen soepeler worden

Op dit moment is het zo dat iemand die langer dan een week geleden een boosterprik heeft gehad en geen klachten heeft, niet in quarantaine hoeft na contact met een besmet persoon. Ook mensen die korter dan acht weken geleden positief zijn getest en zijn hersteld, hoeven - mits ze geen coronagerelateerde klachten hebben - niet in quarantaine. Voor alle andere mensen geldt dat ze dus wel in quarantaine moeten.

Voor het onderwijs zou dit versoepeld moeten worden, adviseert het OMT. Kinderen onder de 13 hoeven van het OMT na contact met een besmet persoon niet meer in quarantaine als ze geen klachten hebben. Ook hoeven niet meer hele klassen naar huis als er drie of meer besmettingen zijn, vinden de deskundigen. Zo hoeven hele klassen niet meer thuis te blijven.

"Als iemand in je huishouden positief getest is, maar jij houdt je aan de regels, bent negatief getest én hebt geen klachten, dan moet je naar je werk kunnen", zegt een woordvoerder van VNO-NCW. In diverse sectoren hebben ondernemers last van de huidige quarantaineregels. Onder andere in de maakindustrie is de nood hoog zegt FME, de werkgeversorganisatie van de technologische industrie. Uit een poll kwam naar voren dat driekwart van de bedrijven minder kan produceren als gevolg van de quarantainemaatregelen. Daardoor loopt het ziekteverzuim "hard op", zegt FME, met gevolgen voor de productie.

Wat vind jij?

Wat vind jij: De quarantaine regels moeten voor iedereen soepeler worden.