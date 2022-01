Theaters tot 22.00 uur open, maar hopen op uurtje extra

Dat zou betekenen dat de horeca- en cultuursector tot 22.00 uur open mogen. Onder voorwaarden, dat wel. Geplaceerde evenementen mogen ook weer doorgaan, melden bronnen na het Catshuisoverleg. Vandaag neemt het kabinet een formeel besluit.

Extra uurtje?

Hoewel er in de theaterwereld overwegend positief wordt gereageerd op het nieuws, wordt er nog vurig gehoopt dat de tijden verder verruimd worden. "We gaan liever tot 23.00 uur open", zegt Machteld van der Werf, directeur van het Atlas Theater in Emmen. "Maar ik ben al wel blij hoor, we kunnen best het een en ander doen. Tot 20.00 uur had echt niet gekund, maar ik hoop nog wel op dat extra uurtje. Ik ben aan het duimen."

Van der Werfs collega Pieter-Bas Rebers van Theater De Tamboer in Hoogeveen sluit zich daar bij aan. "We zijn blij met elke versoepeling", reageert hij. "Ik kan nu wel gaan roepen dat het veel te vroeg is om tegen 22.00 uur dicht te gaan, maar de werkelijkheid is dat iedere versoepeling beter is dan de huidige situatie."

'Welke voorwaarden?'

De Tamboer bereidt zich naar eigen zeggen voor op ieder scenario. "Het is nu lastig in te schatten, omdat we het vanavond pas zeker weten", aldus Rebers. In Emmen zijn ze vooral benieuwd naar welke voorwaarden gaan gelden. "Dat is voor mij nog een raadsel", stelt Van der Werf. "Moeten we op anderhalve meter van elkaar zitten? Of mogen we een derde van onze capaciteit benutten?"

Het Atlas Theater in Emmen (Rechten: ANP / Corné Sparidaens)

Persconferentie

De landelijke Taskforce Cultuursector, die vierhonderd organisaties en makers uit de creatieve en culturele sector vertegenwoordigt, stelt dat er gewerkt moet worden met een capaciteit van 75 procent. In de uitgelekte versoepelingen lijkt het erop dat er maximaal 1.250 mensen een zaal in mogen. Voor evenementen buiten mag de capaciteit maximaal met een derde van de capaciteit worden gevuld. Festivals en andere ongeplaceerde evenementen kunnen nog niet plaatsvinden. Verder pleit de taskforce eveneens voor een verruiming van de openingstijden. Zo zou sluiting om 23.00 uur helpen de pieken in vervoers- en bezoekersstromen te vermijden.

Vanavond geven premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid een persconferentie over de coronamaatregelen. De persconferentie begint om 19.00 uur en is live te volgen bij RTV Drenthe.

