Sportclubs in Drenthe blij met versoepelingen: 'Zorgen voor bruisend verenigingsleven'

Sportverenigingen in Drenthe zijn blij met het nieuws over de aanstaande versoepelingen. Want dat betekent dat er weer gesport mag worden én er kan na afloop onder het genot van een drankje weer bijgepraat worden. Publiek is namelijk weer welkom bij wedstrijden, al geldt wel een maximumaantal bezoekers. "Ja uiteraard, we staan te springen om weer aan de slag te mogen", zegt Mieke Zijl van Sport Drenthe.

De amateursport lag sinds eind november stil, omdat het kabinet toen een avondlockdown invoerde om de verspreiding van het coronavirus te remmen. Sinds een paar weken mocht er wel weer getraind worden en onderlinge wedstrijden waren ook mogelijk. De sportclubs hebben door de beperkingen van de afgelopen maanden behoorlijk geleden, zegt Zijl. "Corona heeft de clubs leden, vrijwilligers en geld gekost. Iedereen heeft zin om het weer op te pakken en weer te zorgen dat het verenigingsleven weer bruisend is."

Dat gevoel leeft ook bij korfbalclub DOS'46 uit Nijeveen. Waar de eerste selectie onder de topsportregeling valt en gewoon kon doortrainen en spelen, lag de rest van de club lange tijd stil. "We zijn blij dat er weer meer mag. Voor de sporters en de jeugd, maar ook voor de ouders, opa's en oma's en andere belangstellend die weer kunnen kijken. Dat maakt het sporten toch leuker", zegt voorzitter Haralt Lucas. Daarnaast is het voor de club ook positief. "Zolang er geen publiek is, wordt er in de kantine niets verdiend. Voor onze kantine inkomsten is het vrij essentieel dat we weer publiek mogen ontvangen."

Leden

Door de pandemie hebben de clubs hun weerbaarheid moeten tonen, zegt de directeur van Sport Drenthe. Nu is het vizier er bij de organisatie vooral op gericht om de clubs te helpen. "Hoe kun je nieuwe leden aantrekken en hoe behoud je de huidige leden en vrijwilligers? Dat is een lastige kwestie, omdat er ook mensen zijn die het lastig vinden om in een omgeving te zijn waar veel mensen zijn. Daar proberen we de clubs bij te ondersteunen."

Lucas: "Iedereen is blij dat het weer kan en mag en lijkt in de startblokken te staan. Ik kan niet ontkennen dat als het sporten stil ligt en er focus op andere dingen komt, dat het de vraag is of iedereen weer gaat sporten zoals voorheen? We gaan er alles aan doen om iedereen enthousiast te krijgen voor sporten. Daarom zullen we ook wat nieuwe initiatieven starten om meer leden aan de club te binden."

Over de consequenties die de coronamaatregelen van de afgelopen jaren hebben voor de sportclubs is volgens Zijl nog geen duidelijke conclusie te trekken. "We hebben namelijk geen zicht op de hoeveelheid leden die is weggevallen. We hebben wel signalen gehad dat leden zijn weggevallen, dus dit is wel de kans om ze weer richting de clubs te krijgen."