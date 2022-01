Emmer ondernemer springt tussen slachtoffer en dief: 'Deed mijn burgerplicht’

Of hij zichzelf als een held ziet? "Nee, zo zie ik dat niet", reageert ondernemer Jan van Peer uit Emmen. "Ik vind het gewoon vanzelfsprekend dat je handelt", vat hij zijn optreden van gisteren bondig samen. Maandag vond er voor zijn beddenzaak een beroving op klaarlichte dag plaats. Van Peer bedacht zich geen moment en sprong tussen overvaller en slachtoffer. Niet zonder enig gevaar, zo blijkt.

Het hele voorval staat Van Peer nog helder voor de geest. Maandagmiddag staat hij in de zaak aan de Derksstraat, druk pratend met enkele klanten. Vanuit zijn ooghoek ziet hij een ouder heerschap de etalage passeren. "In tegengestelde richting zag ik twee getinte mannen komen, waar er eentje plotseling afboog en de man achtervolgde."

Hij keek daarbij nauwlettend om zich heen, aldus Van Peer. Alsof om er zeker van te zijn dat niemand hem ziet. Bij de ondernemer gaat er dan een alarmbelletje af. "Het kwam allemaal verdacht op mij over. Ik voelde nattigheid."

Mobiele telefoon

Van Peer begeeft zich daarop naar de ingang van zijn winkel en kijkt om de hoek. Hij is net op de tijd om te zien hoe het oude mannetje een flinke duw krijgt van zijn achtervolger. De hand van de overvaller reikt tijdens het voorval razendsnel in de jaszak van de man. In een flits heeft hij diens mobiele telefoon te pakken. De hele gebeurtenis staat op beveiligingsbeelden die Van Peer heeft gemaakt.

Terwijl het slachtoffer duidelijk overrompeld is door wat hem overkomt, duikt Van Peer de overvaller op de nek. "Ik bedacht me geen moment, ik rende er heen en greep die man vast. Heb jij die man aangevallen of wat ben je aan het doen. Zoiets riep ik."

Op beelden van camera in de zaak van Van Peer is duidelijk te zien hoe de ondernemer probeert de dief in een hoek te drukken. "Ik wilde hem vasthouden totdat de politie zou komen opdagen."

Begint weinig tegen mes

Op de beelden verdwijnen de twee opeens achter een pilaar en uit zicht. Het volgende moment is duidelijk te zien hoe Van Peer, kennelijk geschrokken, zijn zaak inspringt en de deur meteen sluit. "Die vent trok namelijk een mes en daar begin je weinig tegen."

De crimineel verdwijnt, maar dankzij beelden en getuigenissen worden hij en zijn kompaan in ongeveer een half uurtje opgepakt. De telefoon is inmiddels terug bij de rechtmatige eigenaar.

Aard van beestje

"Ik handelde puur uit een opwelling", blikt Van Peer terug. "Ik ben impulsief", verklaart hij. "Als iemand roept: houd de dief, dan steek ik mijn voet uit. Ik zet geen stap opzij."

Dat het ook heel anders had af kunnen lopen, beseft hij zich maar al te goed. "Maar dat is nou eenmaal de aard van het beestje. Ik kan gewoon niet tegen dat onrecht. Dat iemand van 84 de spullen worden gestolen. Daar kan ik zo slecht tegen."

Hij heeft het slachtoffer van de overval nog niet weer gesproken. "Maar ik heb begrepen dat hij die lange van de beddenzaak nog wil spreken", lacht hij. "Maar het hoeft niet hoor. Ik deed gewoon mijn burgerplicht."