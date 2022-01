Scholieren hebben zon nodig voor de Elfstedentocht

Het is de eerste keer dat het Roelof van Echten meedoet aan de The Ultimate Solar Boat Challenge 2022. "Het is dus een beetje een uitdaging hoe alles gaat, maar volgens mij zijn we goed op weg", zegt Nola Vos uit 5-vwo.

Alles zelf regelen

Het team, genaamd H2O&O (een samenstelling van H2o =water, en het vak Onderzoeken en Ondernemen), moet alles zelf regelen. Van de promotie, tot de sponsoren, het regelen van materialen en bijhouden van een blog en de instagrampagina. En natuurlijk het bouwen van de boot. Het bouwpakket voor de boot, inclusief het hout, krijgen de leerlingen aangeleverd. "Maar hoe we het in elkaar zetten is aan ons", legt Nola uit. En dat geldt dus ook voor het installeren van de motor en de zonnepanelen met alle bedrading.

"Ik had het eerlijk gezegd wel moeilijker verwacht", zegt Nola. "Het is natuurlijk nog steeds een grote uitdaging, maar wel een leuke uitdaging. Je leert echt ontzettend veel. Het is leuk om uit te vogelen hoe iets moet. Het zou ook niet leuk zijn als alles al op papier stond."

Sponsoren

Docent Carlos Knaap begeleidt de studenten tijdens het project. "Het gaat hartstikke goed. Het is een geweldig project. Deze zes leerlingen hebben mij ook gemotiveerd om aan dit project te beginnen. Ik sta bij met een beetje raad en daad, maar ze zijn heel goed zelf bezig."

Tekst gaat verder onder de video

De grootste uitdaging voor de leerlingen is het vinden van sponsoren. "Scholen die vaker mee hebben gedaan hebben al een relatie met sponsoren", legt Nola uit. "Die hebben wij nog niet. Wij moeten zelf bedrijven benaderen, uitleggen wat we aan het doen zijn en vragen of ze ons willen helpen." Voor het project heeft de groep vijf à zesduizend euro nodig.

Knaap hoopt dat de leerlingen genoeg geld weten op te halen. "Ik heb aan het begin gekscherend gezegd: als de school niet garant staat, sta ik garant. Maar nu heb ik een vrij goed beeld hoeveel het kost, dus ik hoop dat we de sponsoring voor elkaar krijgen."

Teamwork

Na schooltijd, in het weekend en tijdens tussenuren: om het project te halen werken de leerlingen niet alleen tijdens de techniekuren aan de boot. "Het is een groter project dan we gewend zijn, maar we hebben het ervoor over", zegt Nola.

Het leukst aan zo'n project? "Dat je het met z'n allen doet", zegt Ruben Dekker uit 5-vwo. "Ons teammotto is 'finishen'. We hopen dat we financieel gezien ons doel bereiken, maar ook dat we letterlijk de finish halen. Ik heb er vertrouwen in dat het ons gaat lukken."

In juni weten we of de groep hun doel heeft bereikt, dan varen ze langs de elf Friese steden.