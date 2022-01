Commerciële tester wil GGD wel helpen

HealthCheckCenter heeft meer dan 120 testlocaties in het hele land, waaronder ook in Assen, Nieuw-Amsterdam, Meppel Centrum en Meppel Noord. Vlak over de provinciegrens zijn er locaties in Stadskanaal en Staphorst.

Geen vergoeding

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Stichting Open Nederland (SON) aangewezen om de GGD te gaan ondersteunen met benodigde testcapaciteit. De testbedrijven die voor Testen voor Toegang zijn aangesloten bij SON kregen het verzoek exclusieve GGD testaccommodaties te regelen. "Maar SON heeft daar echter geen enkele vergoeding tegenover gesteld," vertelt Maarten Cupper, directeur van HealthCheckCenter. "Daardoor heeft SON het voor ons onmogelijk gemaakt om in te gaan op de oproep om de GGD op deze wijze bij te staan."

Hulp al aangeboden

Daarnaast heeft het coronasneltestbedrijf SON gewezen op de medische ethische bezwaren om mensen met klachten te testen met een sneltest in plaats van met de betrouwbare PCR-test. "We hebben maanden geleden al onze hulp aangeboden bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de dienst Testen om de GGD's te ondersteunen voor het afnemen van de betrouwbare PCR-testen en de diagnostiek," zegt Cupper.

Maximum bereikt

De GGD zit aan zijn maximum. De organisatie test ongeveer 150.000 mensen per dag en is niet in staat om meer mensen te testen, omdat laboratoria niet in staat zijn om meer testmonsters te analyseren. Daarom bieden commerciële testers vanaf eind deze week hulp. De Stichting Open Nederland, de organisatie achter de toegangstesten, is nu aan het inventariseren welke testbedrijven willen helpen.

