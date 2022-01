Kunstwerk bij vindplek Meisje van Yde vernield

De gemeente Tynaarlo zegt op de hoogte te zijn van de vernieling van de Gebroken Cirkel, zoals het kunstwerk heet. Ook kunstenaar Derk den Boer weet van de schade. In het voorjaar gaan ze kijken hoe groot de schade precies is. Een schadebedrag is volgens de gemeente daarom nog niet te noemen.

De steen is onderdeel van een formatie van veldkeien, die in een cirkel liggen, op de rand van een akker en een bos. Het kunstwerk is te vinden op het Yderholt, tussen de Veenweg in Vries en de Groningerweg in Yde.

Wat gebeurde er met het Meisje van Yde? In mei 1897 vinden twee arbeiders - Hendrik Barkhof en Willem Emmens - een veenlijk bij Yde. Ze schrikken zich wezenloos en gaan ervandoor. Een paar dagen later worden de meeste lichaamsdelen en stukken van een mantel uit het veen gehaald. Omwonenden stelen bijna alle tanden en trekken ook het haar van het meisje los. Het veenlijk komt bekend te staan als het Meisje van Yde. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat ze een jaar of 16 is als ze overlijdt. Ze wordt gewurgd door een beul, die een wollen bandje drie keer om haar hals draait. Vermoed wordt dat ze ook in haar hals gestoken is. Het meisje is ongeveer 1,40 meter lang en heeft blond haar, maar dat is deels weggeschoren. Ze sterft rond het begin van de jaartelling. Het lijk ligt bijna tweeduizend jaar in het veen bij Yde, voordat ze gevonden wordt. Waarom het Meisje van Yde dood moest, is niet bekend. Het kan een straf zijn geweest, maar ook een offer. Het veenlijk wordt al jaren tentoongesteld in het Drents Museum. Bron: Drents Museum

Het Meisje van Yde, hier tijdens een tentoonstelling in 1928 (Rechten: Drents Archief)

