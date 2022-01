RTV Drenthe zendt persconferentie over versoepelingen live uit

Vandaag wordt het besluit hierover pas officieel genomen, maar Rutte kondigde vorige week al aan optimistisch te zijn over de ruimte om regels los te laten.

20.00, 22.00 of toch 23.00 uur?

Voor het eerst werd ook het advies van het Outbreak Management Team (OMT) openbaar gemaakt. Daaruit bleek dat het OMT had geadviseerd om zaken slechts toe te laten tot 20.00 uur open te blijven, maar het kabinet lijkt te kiezen voor een sluitingstijd van 22.00 uur. Het OMT adviseert ook om publiek toe te staan bij sportwedstrijden.

Daarnaast zeggen de experts in het adviesteam dat kinderen tot en met 12 jaar niet meer in quarantaine hoeven als zij geen klachten hebben. Zij krijgen wel het advies dagelijks een zelftest te doen als zij in contact zijn geweest met iemand die het virus onder de leden had. Als dit niet mogelijk is, kan de GGD of een arts toch adviseren in quarantaine te gaan.

Werkgevers bezorgd

De regels rond quarantaine staan in de belangstelling, omdat het aantal besmettingen snel oploopt. Als te veel mensen thuis moeten blijven door een besmetting of nauw contact met iemand die is besmet, dreigen sectoren in problemen te komen. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vragen om een verruiming van de regels voor werkenden, en waarschuwen dat straks "half Nederland op de bank zit zonder klachten".

Het hoge aantal besmettingen leidt ook tot problemen in de teststraat. De GGD'en kunnen niet meer mensen testen dan nu gebeurt, liet de overkoepelende organisatie maandag weten.