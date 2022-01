1.256 nieuwe positieve coronatests in Drenthe

Het aantal nieuwe coronagevallen in Drenthe blijft hoog, vergeleken met eerdere weken. In de afgelopen 24 uur registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 1.256 positieve coronatests in Drenthe.

Dat aantal is lager dan gisteren, toen kwamen er nog 1.395 nieuwe gevallen bij. Het aantal van vandaag ligt iets boven het weekgemiddelde. In de afgelopen zeven dagen kwamen er dagelijks gemiddeld iets meer dan 1.000 positieve testuitslagen bij. Het dagrecord in Drenthe ligt op 1.459, dat getal werd zondag gehaald.

Sinds gisteren zijn er geen Drentse sterfgevallen geregistreerd. In de dagelijkse update van het RIVM zaten vandaag opnieuw geen ziekenhuiscijfers.

(Tekst gaat verder onder de tabel)

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens met het coronavirus sinds 27 februari 2020 (bron: RIVM, 25-01-2022)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 3671 (+70) 10 23 Assen 9983 (+247) 85 26 Borger-Odoorn 3736 (+56) 39 23 Coevorden 6465 (+50) 68 35 Emmen 19527 (+233) 231 97 Hoogeveen 10546 (+127) 101 48 Meppel 5890 (+88) 40 37 Midden-Drenthe 4872 (+63) 45 32 Noordenveld 4467 (+87) 41 28 Tynaarlo 4457 (+98) 31 26 Westerveld 2618 (+47) 23 23 De Wolden 4564 (+76) 44 32 Onbekend 578 (+14) 0 0

Landelijk

Landelijk kwamen er bij het RIVM tot 10.00 uur vanochtend 54.225 nieuwe positieve tests binnen. Het aantal nieuwe coronagevallen loopt sneller op dan de systemen kunnen registreren. In de afgelopen zeven dagen zijn 366.120 positieve tests geregistreerd, het hoogste weektotaal ooit. Dat is ruim 50 procent hoger dan een week eerder.

Het werkelijke aantal is hoger, want de achterstand is opgelopen tot zo'n 60.000 gevallen. Dit zijn besmettingen die al wel bevestigd zijn, maar die nog niet zijn geregistreerd bij het RIVM. Dat betekent dat er in werkelijkheid waarschijnlijk ongeveer 420.000 positieve tests waren.

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt ook, voor het eerst sinds begin december. In de afgelopen week waren de klachten van 855 coronapatiënten zo ernstig dat ze in een ziekenhuis belandden. De week ervoor waren er (na correctie) 741 opnames. Van de 855 kwamen er 65 op een intensive care terecht. Dat is wel minder dan de 99 van de week ervoor.

Het aantal gemelde sterfgevallen blijft vrijwel gelijk. Het RIVM kreeg bericht dat 61 mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden, tegen 63 in de week ervoor. Het is niet verplicht om het overlijden van een coronapatiënt te melden, dus het werkelijke aantal kan hoger zijn.