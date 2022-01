Verdachte drugslab Nieuw-Roden eerder al veroordeeld voor xtc-lab

Een 31-jarige man uit Roden die vastzit voor betrokkenheid bij het opzetten van een drugslab in een woonbuurt in Nieuw-Roden is vorig jaar al eens veroordeeld voor het maken van speed en xtc in een lab in een boerderij in Friesland. De man werd begin oktober veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf.

Later die maand werd de man opgepakt voor betrokkenheid bij het lab in Nieuw-Roden. Daar stonden op 29 juli in een huis en de bijbehorende schuur spullen klaar om speed te gaan maken. Dat ontdekte de politie tijdens een inval die dag. Er werden liters levensgevaarlijke chemische stoffen gevonden.

Drugsafval

Drie mannen werden eind juli al opgepakt: mannen van 31 en 39 jaar uit Nieuw-Roden en een 38-jarige Assenaar. De verdachten in Nieuw-Roden kwamen in beeld door een dumping van drugsafval in het Duitse Gronau. In datzelfde Duitse onderzoek werd DNA-materiaal van de Assenaar gevonden.

De politie hield de 38-jarige man een tijdje in de gaten en kreeg zo ook de twee mannen uit Nieuw-Roden in beeld. Door het onderzoek naar de drie kwam de politie uiteindelijk ook het lab in Nieuw-Roden op het spoor, dat de mannen volgens het Openbaar Ministerie aan het opzetten waren. De 38-jarige Assenaar wordt ook verdacht van het dumpen van drugsafval in Roderesch en Foxwolde op 28 juli.

Langer vast

De 39-jarige man is vorig jaar vanwege familieomstandigheden vrijgelaten uit voorarrest. De Rodenaar van 31 en de Assenaar moeten in de cel blijven, bepaalde de rechtbank in Assen vandaag. Hun advocaat vroeg om vrijlating. De vriendin van de Rodenaar moest vandaag bevallen en daarom vond zijn advocaat dat de man zijn proces in vrijheid moet kunnen afwachten, zodat hij er kan zijn voor zijn vriendin en de baby.

De man heeft wel een korte onderbreking van zijn voorarrest gekregen om vandaag bij de bevalling te kunnen zijn, maar moet daarna van de rechtbank weer terug achter de tralies. De Assenaar zegt dat hij MS heeft. Dat zou in een privékliniek in het buitenland zijn vastgesteld. Er loopt nog onderzoek in een Nederlands ziekenhuis. Volgens zijn advocaat heeft de man veel ongemak van zijn aandoening in de gevangenis. Ook dat vond de rechtbank geen reden voor vrijlating.

Kans op herhaling

De drie rechters vinden de drugszaak ernstig. Daarnaast vinden ze de kans dat de mannen opnieuw de fout in gaan, als ze vrijkomen, groot. Dat heeft ermee te maken dat ze allebei eerder zijn veroordeeld voor drugszaken. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend. De mannen hebben tot nu toe geen verklaring willen afleggen.

De 31-jarige man uit Nieuw-Roden zit ook nog vast. Zijn voorarrest werd eerder deze maand verlengd.

