Sauna's wachten nog even met heropening: 'Het duurt dagen voordat het is opgewarmd'

Koude saunacabines

De reserveringen lopen binnen bij sauna Thermen in Zuidwolde. Maar hoewel eigenaresse Jeanette van Putten die met alle liefde aan zou willen nemen, moet ze de bezoekers die morgen al willen komen teleurstellen. Het zwembad is namelijk nog leeg en ook de de saunacabines zijn nog koud.

"We hebben tijdens de lockdown niet alles warm gehouden", zegt Van Putten. "Dat kost namelijk heel veel geld. Sommige sauna's namen de gok om in het weekend al de voorbereidingen te starten, maar wij beginnen vandaag. Dan kunnen we volgende week woensdag open."

Althans, dat weet ze vanavond pas zeker als de persconferentie is geweest. "Als we worden genoemd", voegt Van Putten eraan toe. "Tot nu toe komen zo ongeveer alle beroepen voorbij in de persconferentie, maar de sauna's zitten daar zelden bij. Gelukkig zoekt onze branchevereniging het allemaal uit."

Opoffering

De eigenaresse is hartstikke blij dat ze eindelijk weer gasten kan ontvangen, hoewel haar personeelsbestand niet op volle sterkte is. Tijdens de drie lockdowns van afgelopen paar jaar is een aantal medewerkers vertrokken. "Elke lockdown is weer een nieuw keuzemoment voor het personeel", legt Van Putten uit. "Sommigen kiezen voor meer zekerheid en vertrekken. Juist daarom ben ik extra blij met het personeel dat nu voor het bedrijf klaar staat."

Dat gaat niet zonder opoffering. "Helaas moeten we daardoor een extra dag in de week dicht", vertelt Van Putten. "Maar we zijn niet de enige. Heel veel sectoren kampen met hetzelfde personeelsprobleem dus we moeten er mee leren omgaan. Belangrijk is om de kwaliteit te kunnen bieden aan onze gasten."