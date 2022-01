Ook derde verdachte schietpartij Hoogeveen blijft in de cel

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) leverde de 23-jarige Lambert B. de revolver waarmee Hannes W. (30) in de bewuste nacht schoot op zijn neef Dennis de W. Volgens justitie schoot Hannes W. vanaf zijn balkon in een flat aan de Bilderdijklaan op de 36-jarige Dennis de W. Die zou op zijn beurt ook hebben geschoten. Een familieruzie was de aanleiding voor het geweld.

Beide neven, die ook nog vastzitten, ontkennen dat ze op elkaar hebben geschoten. Hannes W. is inmiddels voor psychiatrisch onderzoek naar het Pieter Baan Centrum gestuurd.

Kogels in koffiefilter

Vandaag was de eerste openbare zitting in de zaak van B. Hij volgde die via een videoverbinding vanuit de gevangenis in Veenhuizen. De man ontkent dat hij het wapen heeft geleverd.

In de woonwagen in Hoogeveen waar hij met zijn vader woont, heeft de politie half oktober wel wapens en kogels gevonden. De kogels zaten in een koffiefilter die was verstopt achter een plint. B. en zijn 44-jarige vader werden toen aangehouden. De vader is later weer vrijgelaten.

Filmpje met schoten

Op een revolver is DNA van de 23-jarige B. gevonden, zei de officier van justitie tijdens de korte zitting. Ook zou volgens haar uit een filmpje blijken dat de jonge Hoogevener tijdens de schietpartij op de plaats delict was. Beelden ervan blijken al een half jaar op online platform Dumpert te staan. Daarop is de flat te zien en zijn drie schoten en geschreeuw van mannen te horen. Ook hoor je twee andere mannen praten over wat er gebeurt.

'Wapen van vader'

Volgens B. waren het wapen en de munitie die zijn gevonden van zijn vader. Die zou dat inmiddels hebben bevestigd bij de politie. "Ik heb geen wapens gehad en er geen weet van gehad. Gisteren kwam de verklaring van mijn vader dat de twee gevonden wapens van hem zijn. Als ik blijf vastzitten raak ik mijn baan kwijt. Dan kom ik in de schulden en raak ik alles kwijt", zei B. tegen de rechtbank.

Die was er niet gevoelig voor. "Een schietpartij in een woonwijk is heel ernstig. Daarvoor worden lange straffen opgelegd als dit wordt bewezen", zei de voorzitter van de rechtbank. Daarom blijft Hoogevener de komende maanden vastzitten. In maart en april enkele getuigen gehoord. Daarna gaat de rechtszaak verder.

Lees ook: