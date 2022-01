Man moet cel in voor seks met vrouw die 'out' was na drugsgebruik

Het Openbaar Ministerie OM had tot twee jaar cel geëist.

Handelingen gefilmd

Het misbruik gebeurde in augustus 2018, in de toenmalige woning van de Sappemeerder, in het dorp Baflo. De seksuele handelingen met de vrouw werden met een telefoon gefilmd. De vrouw werd later geconfronteerd met het filmmateriaal. Zij stapte een maand later naar de politie.

De Sappemeerder en de vrouw zijn bekenden van elkaar. Ze hadden op die avond afgesproken bij hem thuis. Ze hadden beiden GHB en cocaïne gebruikt. De Beilenaar verscheen later die avond ook in de woning. Ook hij was onder invloed van drugs.

'Schaamteloos en respectloos'

"Terwijl de vrouw 'out' ging na druggebruik maakten ze schaamteloos en respectloos misbruik van een vrouw die zich niet meer kon verweren", aldus de rechtbank. De Beilenaar kreeg de laagste straf opgelegd. Zijn bijdrage was volgens de rechtbank op die avond kleiner. Ook had hij zijn rol deels bekend.

Bij de strafoplegging hield de rechtbank voor beide mannen rekening met het feit dat het om een oude zaak gaat. De mannen moeten aan de vrouw 5000 euro schadevergoeding betalen. Ze had 12.500 euro gevraagd.

