Hobbyschuurtjes vernield op Asser volkstuinencomplex

"Er zijn vorige week bij ongeveer twintig schuurtjes en kassen vernielingen aangebracht", vertelt Martin Jansen, voorzitter van ATV. "Iedereen baalt ervan als een stekker. Je bent hier lekker bezig en stopt er energie, tijd en liefde in en dan zie je dat er een ruit is ingegooid of dat je hekje kapot is gemaakt."

Kattenkwaad?

De tuindersvereniging uit Assen bestaat uit zo'n 160 tuintjes met elk een hobbyschuurtje of een kleine kas. Sommige mensen verbouwen hier groente en fruit en anderen zetten er een glijbaan neer en spelen er met de (klein)kinderen. Leden van de vereniging onderhouden hun eigen tuin en helpen ook met de rest van het onderhoud van het hele terrein.

De tuindersvereniging heeft vaker last van dit soort 'kattenkwaad'. Een tijdje geleden is er een aantal jongens betrapt dat met stenen aan het gooien was. Jansen denkt dat het weer om een groepje jongelui gaat dat eens in de zoveel tijd door de tuin trekt. "Het gaat meer om baldadigheid dan diefstal", legt hij uit. Tuingereedschap is hier en daar wel weggenomen, maar is ergens anders op het park gebruikt om iets open te breken.

De ATV bestaat uit zo'n 160 tuintjes met elk een hobbyschuurtje of een kleine kas (Rechten: RTV Drenthe / Romy Posthumus)

De kosten van de vernielingen zijn niet heel hoog, laat Jansen weten. Maar de tuiniers moeten er wel zelf voor opdraaien. Verzekeren kan wel, maar dan moet je ook eerst een eigen risico betalen. Veel leden van de vereniging zijn de afgelopen dagen al in de weer geweest. Het glas is opgeruimd, ramen zijn dichtgetimmerd en hekjes zijn weggehaald.

Aangifte

De tuintjes zijn overdag voor iedereen toegankelijk, dat vindt de ATV belangrijk. "We hebben ook een buurtfunctie, je mag hier in de middag gewoon een rondje lopen en een praatje maken, dat is alleen maar gezellig." Rond 17.30 uur gaan de hekken op slot. "Maar als je ergens in wil, dan is het geen probleem om over het hekje te klimmen. Dat houd je niet tegen", zegt Jansen.

De tuindersvereniging heeft bij de politie aangifte gedaan van de vernielingen. In Assen zijn er de laatste tijd meer vernielingen. Zo gingen duizenden bijen dood door vernielde bijenkasten op het bijenpark en is er een speeltoestel afgebrand in het Anne Frank Park.

