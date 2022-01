Kabinet versoepelt: 'We doen iets heel spannends'

Het kabinet versoepelt de coronaregels voor onder meer horeca, cultuur-, en evenementensector. Dat maakten premier Rutte en minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers bekend tijdens de persconferentie. Volgens Rutte wordt een risico genomen. "We doen vandaag iets heel spannends. Het is aan ons allemaal om te zorgen dat we niet opnieuw op de rem hoeven te trappen."

De versoepelingen gaan vanaf morgen in. Horecagelegenheden mogen dan tot 22.00 uur de deuren openen. Dat geldt ook voor de cultuursector, zoals theaters en bioscopen. Een vaste zitplaats is verplicht.

Evenementen zijn weer toegestaan, maar met een maximum van 1250 bezoekers. Voor buiten geldt één derde van de capaciteit die benut mag worden. Bij wedstrijden in stadions kan het dus gaan om meer dan 1250 bezoekers. Doorstroomlocaties, zoals dierentuinen, musea en pretparken kunnen ook weer open. Er geldt wel een maximum van een bezoeker per vijf vierkante meter, net zoals bij winkels al het geval is.

Coronapas verplicht

Deze versoepelingen zijn wel onder voorwaarden, want het tonen van een coronatoegangsbewijs is verplicht. Met zo'n bewijs moet je kunnen aantonen dat je bent gevaccineerd, hersteld of recent een negatieve test hebt afgelegd. Iedereen vanaf 13 jaar en ouder moet dit bewijs tonen.

De quarantaineregels veranderen, want is niet meer verplicht voor iedereen die in contact is geweest met een besmet persoon. Kinderen die naar de kinderopvang gaan, de basisschool of het middelbaar onderwijs hoeven niet meer in quarantaine als zij klachtenvrij zijn. Dat geldt ook voor scholieren op het mbo en studenten op het hbo. Ook mensen met die langer dan een week na contact met een besmet persoon, een boosterprik hebben gehad, vervalt de quarantaine.

Spanningen in samenleving

Rutte benadrukt dat het kabinet nu de "bewust de grenzen van het mogelijke opzoekt". Dit doet het kabinet omdat "achter alle begrijpelijke noodkreten en acties zulke grote problemen en spanningen zitten", zegt hij. Dat het kabinet ook meer toelaat dan het Outbreak Management Team, ligt eraan dat de regels op die manier begrijpelijker en overzichtelijker zijn, legt Rutte uit.

Maar het kabinet ziet vooral de noodzaak om te versoepelen, omdat mensen niet nog langer met strenge regels en dichte sectoren kunnen leven. "Langer beperkingen beschadigd gezondheid en samenleving", zei Kuipers. Het volgen van de basisregels is volgens hem erg belangrijk. "Ze werken nog steeds het beste om niet besmet te raken en te voorkomen dat we anderen niet besmetten."

Over drie weken is er een nieuwe weegmoment waar het kabinet. "Dan wordt bekeken hoe de zaak er voorstaat", zei Rutte. Het kabinet hoopt niet op de rem te hoeven trappen, maar dat wordt niet uitgesloten.

