Dwergvleermuis en huismus kunnen verhuizen uit leegstaande boerderij in Assen

Het zou niet de eerste keer zijn dat een dwergvleermuis of andere vogels de sloop van leegstaande woningen in Assen dwarsbomen. In 2014 konden 144 huurwoningen in Assen-Oost niet gesloopt worden, vanwege het broedseizoen van de beschermde vogels. Dan mogen ze niet weggejaagd worden. De bouw heeft toen bijna anderhalf jaar vertraging opgelopen.

Nieuw huis voor de diertjes

De gemeente Assen wil dit soort praktijken voor zijn bij Kloosterakker. In de leegstaande boerderij aan de Hoofdvaartsweg, de rand van het nieuwbouwproject, huizen de dwergvleermuis en de huismus. Het pand slopen gaat niet zomaar, want de dieren zijn beschermd. "Voordat de sloopwerkzaamheden kunnen beginnen, hebben de dieren eerst een nieuwe plek nodig", vertelt medewerker stedelijke ecologie Ilse van der Beek.

Daarom zijn er zes nestkasten geplaatst in een straal van tweehonderd meter rond de boerderij. Die bieden een alternatieve plek voor de beestjes. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het een gebruikelijk methode is: "De huismus en de dwergvleermuis zijn beschermde diersoorten volgens de wet op de Natuurbescherming. Wanneer er een gebouw gesloopt wordt en deze dieren verblijven daar, dan moet er voor de sloop worden gezorgd voor een alternatieve verblijfplaats."

(Verhaal gaat verder onder foto)

Er hangen twee nestkastje aan bomen (Rechten: RTV Drenthe / Esmée Söllner)

Die alternatieve verblijfplaats is er. De nestkasten hangen aan twee huizen en aan twee bomen. Van der Beek: "De kans is groot dat de huismus in de nieuwe nestkastjes gaat zitten, omdat daar in de buurt al meerdere huismussen zijn waargenomen. Voor de dwergvleermuis is dat veel moeilijker te zeggen. Het is een dier dat vrij mobiel is en eisen stelt aan zijn verblijfplek, waardoor hij zijn verblijf ook 'zomaar' kan verlaten om wat anders te zoeken. Om die reden zijn er ook meerdere kasten opgehangen. De dwergvleermuis kan dan zelf kiezen welk verblijf het beste is voor hem."

Vertraging Kloosterakker

"De vleermuis en huismus zorgen voor geen enkele vertraging, nu niet en in de aanloop ook niet", vertelt de woordvoerder. De ontwikkeling van Kloosterakker gebeurt namelijk in drie delen. In het noordelijke deel zijn ze al bezig met de uitgifte van de kavels. Daarna volgt het middengebied. Het gebied waar de boerderij staat, staat als laatste op de planning. Volgens de verwachting van de gemeente worden hier op zijn vroegst halverwege 2023 huizen gebouwd.

De gemeente houdt ook altijd rekening met dit soort kwesties: "In de planning is rekening gehouden met de maatregelen die op deze plek nodig zijn voor de bescherming van de huismus en de vleermuis." Zodra de huismus en de vleermuis de verlaten boerderij hebben verlaten, kan het pand gesloopt worden.