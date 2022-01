Blijdschap bij musea: 'Een koud en dood museum is deprimerend'

"Ik ben heel erg blij", reageert Drents Museum-directeur Harry Tupan. Zijn collega Peter Sluiter van het Gevangenismuseum en Museum De Proefkolonie staat er hetzelfde in. "Het werd hoog tijd dat we weer open mochten."

Sluiter vervolgt: "De afgelopen periode vonden we wel oneerlijk. Het was toch niet uit te leggen dat je elke winkel in mocht en een sekswerker mocht bezoeken, maar niet naar een museum kon?" Tupan vindt dat musea eigenlijk gelijk getrokken moeten worden met commerciële locaties, zoals de Ikea en De Bijenkorf. "Daar geldt geen coronatoegangsbewijs, dus ik vind dat nog wel een kleine discrepantie."

Drents Museum-directeur Harry Tupan (Rechten: ANP / Catrinus van der Veen)

Onder voorwaarden open

Sinds half december waren musea en andere culturele instellingen dicht. Het kabinet is nu van mening dat ze - weliswaar onder voorwaarden - weer open mogen. Zo moeten bezoekers een coronatoegangsbewijs laten zien en moeten ze een mondkapje dragen. Ook mogen musea maximaal één bezoeker per vijf vierkante meter toelaten. Niet helemaal volle bak dus. "Ik begrijp de restricties wel. Daar gaan we aan voldoen, maar het vraagt ook een verantwoordelijkheid van de mensen zelf, door niet bij elkaar op een kluitje te gaan staan", zegt Tupan.

In Assen mogen maximaal zo'n tweehonderd bezoekers tegelijk binnen zijn. "Op sommige momenten is er veel ruimte, maar er zijn ook bezoekers die minder snel doorstromen. We moeten er met elkaar voor zorgen dat we die vijf vierkante meter kunnen bieden. Veel hangt af van gedrag, je kunt misschien eerst ook even een andere afdeling bezoeken."

'Genoeg ruimte, maar denk om elkaar'

Bezoekers moeten weer online hun tickets bestellen. "De tijdslots zijn bedoeld om de boel beter te spreiden", legt Tupan uit. "Maar het kan zijn dat er dan eventjes meer dan tweehonderd mensen binnen zijn, als de twee tijdslots elkaar opvolgen. Onze wens is: ga eerst even een kopje koffie drinken of loop naar een andere tentoonstelling." Volgens Tupan gebeurde het eerder weleens dat mensen boos werden op medewerkers van het Drents Museum. "We willen het beste voor de mensen, maar we moeten het met elkaar doen."

Ook in de musea in Veenhuizen en Frederiksoord kunnen ze naar eigen zeggen prima voldoen aan de voorwaarden. "We hebben heel veel vierkante meters. In Veenhuizen beginnen we met het toelaten van maximaal twintig mensen per kwartier", vertelt directeur Sluiter. In Frederiksoord gaat hij nog een stapje verder. "In een zaal van 300 vierkante meter laten we vijftien mensen toe. Dan heb je al gauw 20 vierkante meter voor jezelf. Dus dat is vier keer zo goed als wat het kabinet wil", lacht hij. "En we zijn wel gewend aan het vragen naar een QR-code. Daar hebben we de hele zomer al mee gewerkt. Is dat leuk? Nee. Maar is het bezwaarlijk? Ook niet. Als we maar open mogen."

Museum De Proefkolonie in Frederiksoord (Rechten: ANP / Marcel J. de Jong)

'Koud en leeg museum is heel deprimerend'

Volgens de museumdirecteuren smachten mensen weer naar cultuur. Harry Tupan merkte dat al tijdens het spontane protest van eerder deze maand in zijn museum, toen voormalig Cuby + Blizzards-gitarist Erwin Java kwam optreden en het museum 's middags open ging. "Ik zag toen zoveel blije mensen", zegt Tupan. "Ik heb echt heel veel reacties gehad. Sport en lichaamsbeweging zijn heel belangrijk, maar dat is geestelijk welbevinden ook. Genieten van de schoonheid van kunst. Je ziet dat mensen heel graag naar musea, theaters en bioscopen willen."

Dat geldt niet alleen voor bezoekers, maar ook voor eigen personeel. "Een museum zonder bezoekers is echt niks aan", weet Peter Sluiter. "Om de kosten te dekken deden we zelfs de verwarming uit. Een koud, leeg en dood museum is echt heel deprimerend." Volgens Sluiter heeft iedereen er weer zin in." Onze medewerkers en vrijwilligers missen het museum, maar ook elkaar. Dit is niet alleen goed voor de mentale gezondheid van het publiek, maar ook voor onszelf."

Want de afgelopen periode was opnieuw zwaar, zegt Sluiter. "Als je twee weken dicht moet, oké... Maar dit duurt nu bijna twee jaar. De afgelopen sluiting was de zoveelste keer. Dat krijgt toch vat op je en gaat onder je huid zitten. We voelden ons moedeloos. Je mocht elke winkel in, het maakte niet uit hoe druk het daar was. Maar naar een museum - waar ruimte zat is - mocht dat niet. Het voelde oneerlijk."

Het Drents Museum in Assen (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Stipt 10.00 uur open

De musea gaan morgen stipt 10.00 uur weer open. "Vanochtend hebben we alles doorgenomen in ons managementteam en net hebben we een interne mededeling rondgestuurd naar het personeel", vertelt Harry Tupan van het Drents Museum. "Morgen gaan we weer lekker van start."

Ook het Gevangenismuseum en Museum De Proefkolonie zijn er klaar voor. "Het is fijn dat dit nieuws altijd uitlekt", vertelt Sluiter. "We konden daarom de systemen weer opstarten. En de horeca heeft alvast bestellingen gedaan. Iedereen staat te springen om weer open te gaan."

Het Gevangenismuseum in Veenhuizen (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

