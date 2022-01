Feest bij horeca Meppel: 'Lijkt wel 100 jaar geleden'

"Het lijkt wel 100 jaar geleden dat we onze klanten mochten ontvangen!", lacht een uitzinnige Jaap de Boer. De horecaondernemer bedacht daarom een ludieke actie. Samen met zijn collega's ging hij op de foto, verkleed in kleren van vroeger.

Het begon als een grapje maar werd al snel opgepakt door het gros van zijn collega's. Bij een lokaal verhuurbedrijf werd een grote stapel outfits opgehaald. "Dit is toch prachtig", zegt De Boer van Herberg 't Plein. "We zijn echt een flinke tijd dicht geweest. Ergens was ik bang dat het nog veel langer zou duren, wellicht zelfs tot na de carnavalsperiode. Gelukkig vertelt de persconferentie iets anders. Het geeft ons het vertrouwen."

"Ik denk dat de laatste lockdown nu achter ons ligt", vervolgt De Boer. "Het kabinet durft een risico te nemen en ik geloof dat we dat ook kunnen dragen. In die gedachte past de kledingactie van vanmorgen. Dat is nog een tweede reden voor de foto in kleding van vroeger, omdat lockdowns nu ook tot het verleden behoren. Morgen begint de toekomst en dat doen we weer onze normale outfit."

Hut weer vol

Collegaondernemer Ronita Bisschop kon het idee van De Boer wel waarderen. "Dit is een leuk startschot. Het voelt namelijk echt 100 jaar geleden dat we aan de bak mochten", zegt zij. "Een mooi moment om elkaar als horecabedrijven ook even te zien voordat we morgen weer aan de bak gaan." Ze verwacht vanaf morgenvroeg goede drukte. "De telefoon rinkelt echt de hele dag. Sinds uitgelekt is dat we tot tien uur 's avonds open zijn willen veel mensen reserveren. Vooral de weekenddagen lopen hard. Ik heb er zin in, de hut gaat weer vol!"

