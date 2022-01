Soepelere quarantaineregels in onderwijs: 'Het was net een duiventil'

De quarantaineregels die momenteel nog gelden, gaan op de schop. Dat kondigde het kabinet vanavond aan in de persconferentie. Voor het onderwijs betekent het dat scholieren die in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon, niet meer in quarantaine hoeven als zij klachtenvrij zijn. Voor docenten komen eveneens meer mogelijkheden om voor de klas te blijven staan. Drentse scholen(koepels) zien deze versoepeling zeer positief tegemoet.

"Ik ben blij, want kinderen horen op school te zijn", zegt directeur-bestuurder Jeroen Kleyenberg van scholenstichting PrimAH. "Het is wel spannend wat dit gaat doen met het aantal besmettingen, maar dit is goed en creëert rust. Nu was het bijna een duiventil", wijst hij op de leerlingen die nu steeds thuis moesten blijven of naar huis werden gestuurd. "Dat was niet houdbaar, en zo konden we geen goed onderwijs geven."

De afgelopen weken zag hij op de scholen van PrimAH, dat het openbaar onderwijs in Aa en Hunze verzorgd, 'een heel divers beeld'. "Er waren scholen waar meer dan de helft van de klassen naar huis ging, maar er zijn ook locaties waar dit nog helemaal niet heeft gespeeld."

Kleyenberg verwacht niet dat docenten op een van zijn scholen de versoepeling onverantwoord vinden. "Geluiden daarover zijn bij mij niet bekend. Als docenten de situatie in het verleden spannend vonden, dan zijn daar oplossingen voor gezocht. De meesten zijn gewoon blij dat kinderen weer naar school kunnen gaan. We proberen het gebruik van de zelftest ook te stimuleren om het zo gezond en veilig mogelijk te houden."

Belang van zelftests

Ook Peter de Visser, bestuurder van Stad & Esch, benadrukt het belang van de zelftests. Zo delen de scholen in Meppel en Diever deze voor vijf dagen uit aan de leerlingen, mocht het aantal besmettingen in een klas oplopen. "Dat doen we dus proactief. We merken dat leerlingen hier goed mee omgaan. Daarnaast hameren we ook op de basisregels."

Volgens De Visser zijn de scholen nu officieel geopend, maar is dat niet vanzelfsprekend. "Het is momenteel behelpen, want ook docenten raken besmet en het komt voor dat mensen echt ziek raken en daardoor een paar dagen 'uit de running' zijn."

'Dit biedt ruimte'

Bij het Alfa College, met een locatie in Hoogeveen, overheerst vooral de opluchting na de persconferentie. Want net als voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, vervalt de quarantaineplicht ook voor studenten op het mbo en hbo. "Het aantal besmettingen zal wellicht toenemen, dat realiseren we. Maar dit biedt ruimte voor studenten en docenten; zij hoeven nu minder vaak thuis te blijven", juicht woordvoerder Joyce Dekker toe.

Het Alfa College blijft wel hameren op de basismaatregelen en het doen van een zelftest. "We blijven aan iedereen oproepen om zich aan de regels te houden. Daarmee zorgen we ervoor dat we open kunnen blijven, want dat blijft het belangrijkste. Het beste is namelijk dat studenten fysiek naar de les kunnen, zowel voor het lesgeven zelf als het sociaal contact."

'Versoepeling belangrijk voor ontwikkeling'

Ook de PO-Raad, de koepelorganisatie voor primair onderwijs, is blij met de versoepeling van de maatregelen voor leerlingen. "De afgelopen weken moesten ontzettend veel klassen naar huis. Dat vraagt veel van leerlingen, ouders en van onderwijspersoneel. Het blijft een organisatorische puzzel voor schoolteams vanwege hoge besmettingscijfers. Maar met de versoepeling van de regels kunnen weer meer kinderen naar school samen met klasgenoten, we weten hoe belangrijk dat is voor hun ontwikkeling. Tegelijkertijd moeten we oog houden voor de zorgen die er zijn onder onderwijspersoneel", zegt voorzitter Freddy Weima.

