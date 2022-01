Emmer café blij met verruiming sluitingstijd: 'Je pakt diner, speciaalbiertje en borrelplank mee'

Robbert Stam loopt door het café heen. De menukaarten worden gecontroleerd, fusten worden aangesloten en het personeel bereidt zich voor. Het personeel is maar al te blij dat het café open mag. "Ja, eindelijk weer. Het duurde niet zo lang als de vorige lockdown, maar lang genoeg", zegt Stam. "We hebben vandaag met al het personeel voorbereidingen getroffen om te zorgen dat we klaar zijn voor morgen".

Met het hele personeel is gekeken naar de persconferentie. "We hebben er een kleine traditie van gemaakt. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat we dit hebben. De vorige keer hebben we ook met zijn allen gekeken. We zijn vandaag druk aan de slag gegaan om alles voor elkaar te krijgen. Daarna een borreltje en samen de persconferentie kijken. Prima afsluiting."

De horeca mag vanaf morgen 05.00 uur weer open. Er gelden nog wel een aantal coronaregels. Iedereen vanaf 13 jaar is verplicht om een coronatoegangsbewijs met identificatiebewijs te laten zien. Een vaste zitplaats is verplicht en het is verplicht om anderhalve meter afstand te houden. Ook een mondkapje is verplicht, maar deze mag af zodra je zit. Personeel draagt altijd een mondkapje. En dan is er nog de regel voor de sluitingstijden. Alle eet- en drinkgelegenheden mogen open tot 22.00 uur.

"Ik ben al lang blij dat het 22.00 uur is", zegt Stam. "We waren met alles tevreden. 17.00 uur was wel minder, dan mis je de borrel en de gezelligheid. Nu is het dus 22.00 uur. Je pakt het diner mee, het speciaalbiertje en het borrelplankje."

Kok Nick Regtop is druk bezig met alle voorbereidingen (Rechten: RTV Drenthe / Marcel Drent)

In de keuken treft kok Nick Regtop de laatste voorbereidingen. "Ik ben de soepen aan het maken, de sausjes en nog wat dingen aan het snijden", vertelt Regtop. "Ik vind het top dat we tot 22.00 open mogen blijven. Eerder was dat tot 17.00 en konden we alleen de borrelkaarthapjes maken. Nu mag ik de gasten weer de hele avond verwennen met diner en hapjes."

Neem hieronder een kijkje in het café tijdens de voorbereidingen:

