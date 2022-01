China Lights in Emmen is nog in afwachting: 'Vallen tussen wal en schip'

De sluitingstijd van 22.00 uur die vanaf morgen voor bijna alles geldt, is voor Henk Hiddingh, organisator van China Lights in Emmen, ideaal. Of hij er wat aan heeft is alleen nog de vraag. "Formeel vallen wij juridisch gezien niet onder een doorstroomevenement, maar onder een festival." En festivals zijn nog niet toegestaan.

Het kabinet heeft verdere versoepelingen afgekondigd. Vanaf morgen mag een aantal evenementen plaatsvinden, tot 22.00 uur. Alle evenementen zonder vaste zitplaats zijn nog niet toegestaan, maar doorstroomevenementen mogen wel doorgaan. Daar vallen onder meer een kermis onder en een beurs. China Lights formeel gezien niet.

"Aan een festival denk ik aan hossen en dansen", reageert Hiddingh. "Dat zijn wij niet. Bij ons wandelen mensen naar binnen en even later weer naar buiten." Een typische doorstroomlocatie, meent Hiddingh. Hij wijst naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen. "Daar gaat binnenkort ook een lichtjesfestival van start. Omdat het in een dierentuin is, valt het onder een doorstroomevenement." Omdat China Lights in het Rensenpark gehouden wordt en de organisatie daarvoor een evenementenvergunning voor nodig is, valt het dus juridisch gezien onder de noemer 'festival'.

De lampjes gaan dus niet meteen aan in het park. Morgen wacht een gesprek met de gemeente, om te kijken wat mogelijk is. Hiddingh zegt vertrouwen te hebben dat de gemeente, en het Rijk, wil meedenken, maar hij vraagt zich daadwerkelijk af of het juridisch mogelijk is om het lichtjesspektakel weer te openen.

"We gaan morgen in gesprek met mensen die er veel meer kennis van hebben dan ik. Dan gaan we eens rustig zitten. Eigenlijk vallen we nu echt tussen wal en schip." Als de gemeente wel groen licht geeft, denkt Hiddingh dat het festival op zijn vroegst vrijdag weer open kan voor publiek.

Wat voor evenementen mogen wel, en welke niet? Evenementen als georganiseerde buitenactiviteiten voor de jeugd mogen vanaf morgen 05.00 uur weer gehouden worden. Ook mag er tot 22.00 uur weer publiek aanwezig zijn bij zowel professionele sportwedstrijden als amateursportwedstrijden. Daarnaast zijn alle evenementen met een vaste zitplaats weer toegestaan. Wel geldt dat er dan anderhalve meter afstand gehouden moet worden en is een mondkapje binnen verplicht, tenzij je zit. Binnen zijn maximaal 1250 bezoekers toegestaan. Voor doorstroomevenementen geldt ook de anderhalve meter afstand, en geldt maximaal één persoon per 5 vierkante meter. Voor alle evenementen is een coronatoegangsbewijs met identificatiebewijs verplicht vanaf 13 jaar. Evenementen zonder vaste zitplaats zijn niet toegestaan, zoals festivals. Ook meerdaagse evenementen met overnachting zijn niet toegestaan, ook niet met een coronatoegangsbewijs. Huwelijken zijn toegestaan met maximaal 50 bezoekers op anderhalve meter.

