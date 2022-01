Coevorden gaat akkoord met onderzoek van 20.000 euro voor synagoge

Er moet eerst een onderzoek worden ingesteld worden of het mogelijk is voor de stichting om een museum te worden. Dat onderzoek kost zo'n 20.000 euro, is de verwachting. De raadsleden waren het daar snel over eens tijdens de commissievergadering.

"Wil er een serieus plan liggen, dan heeft het huidige bestuur hulp nodig om dat op te stellen. Daar is de grootste hap geld voor nodig", legt wethouder Jeroen Huizing uit. "Een dergelijk plan moet voldoen aan specifieke regels en wetten."

Meer gebouwen hebben hulp nodig

Waar de raadsleden het ook over eens zijn, is het feit dat meerdere belangrijke gebouwen binnen de gemeente hulp nodig hebben. Sandra Katerberg van het CDA spreekt over de gebouwen van het Stedelijk Museum, de Hervormde Kerk en de Fabriek. Ze vraagt zich af of er met een gezamenlijke aanpak winst valt te behalen.

Wethouder Huizing geeft aan dat het zeker een zaak is om rekening mee te houden. "Moet je hier nou een losstaande instelling van maken of valt er synergie te behalen met andere instellingen? Hoe kan dit het beste vormgegeven worden?" Volgens Huizing moet dat duidelijk worden met dit onderzoek.

Stolpersteine

Ongeveer vijf jaar geleden begon de Stichting Synagoge Coevorden met haar activiteiten in de synagoge. De stichting heeft zich er sindsdien voor ingezet om het Joodse leven in de gemeente Coevorden en in Drenthe, waar in de Tweede Wereldoorlog abrupt een einde kwam, weer tastbaar en zichtbaar te maken.

In de voormalige synagoge zijn jaarlijks vele activiteiten in de vorm van herdenkingen, lezingen, publicaties, muzikale en andere culturele activiteiten. De stichting doet dit in samenwerking met andere culturele partijen in Coevorden en met het onderwijs. Ook zet de stichting zich in voor het realiseren van stolpersteine, ook wel gedenkstenen, in de gemeente Coevorden. De stichting heeft daarmee in een relatief korte periode een plek verworven in het cultuurhistorische landschap van gemeente Coevorden.

Volgende week tijdens de raadsvergadering wordt het officieel dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheid om van synagoge naar museum te veranderen.

