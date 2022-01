Wat vind jij: Het kabinet moet ondernemers die in de problemen zitten door de coronacrisis veel meer steunen

Ondernemersclub ONL vraagt in een brandbrief aan het kabinet om een 'MKB-herstelplan' voor bedrijven die hard getroffen zijn door de coronacrisis. Dat meldt de Telegraaf. "Veel ondernemers, met name in de horeca, cultuur- en evenementensector, staan al twee jaar lang in de overlevingsmodus", schrijft ONL-voorman Hans Biesheuvel. "Juich niet te vroeg. Nu moeten we ons gaan richten op een krachtig herstelbeleid."

Dat door de nieuwe versoepelingen alles vanaf nu tussen 's ochtends vroeg en 's avonds tien uur weer open kan, maakt niet dat het leed geleden is voor ondernemers. De harde lockdown was voor veel van hen een forse strop. De rekening loopt in de miljarden, zo berekenen bankeconomen volgens de krant. Opnieuw zijn dezelfde branches de pineut: horeca, detailhandel, kappers, cultuur en evenementen. "Het kabinet heeft te langzaam versoepeld en dat heeft geleid tot een stevige kostenpost", zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland.

De harde lockdown leidde tot omzetverliezen van bijna 70 procent in de horeca. Afhalen en bezorgen maakten maar een klein beetje goed. "Afhaalmaaltijden waren een kleine druppel op een heel gloeiende plaat", stelt econoom Liza Nauta. Voor kleding- en schoenenwinkels was de ramp compleet: 90 procent minder omzet. En deze branches moeten er ook niet op rekenen dat de consument al die gemiste aankopen nu alsnog gaat inhalen, denken de economen. "Dat leuke jurkje dat je voor de feestdagen had willen kopen, koop je nu niet alsnog", zegt ING-econoom Marten van Garderen.

Wat vind jij?

Veel problemen en geldzorgen dus voor een groot aantal ondernemers in Nederland. Er waren natuurlijk steunpakketten, maar die compenseren lang niet al het verlies dat er is geleden. Moet het kabinet opnieuw met extra steun komen? Of is dat niet nodig nu alles zo langzamerhand weer open kan?