Theater(zorg)boerderij De Noorderbak breidt uit met aankoop hotel

Voor de familie Foekens was De Noorderbak in eigendom van de bekende Drentse toneelschrijver Herman van der A. Naast een plek voor de opvoering van zijn eigen stukken, werd het theatertje een vast thuis voor vele lokale artiesten, muzikanten, koren, dansgezelschappen en toneelverenigingen.

Zorgboerderij

Vanwege gezondheidsproblemen zette Van der A de imposante boerderij te koop, om hem in 2019 van de hand te doen aan Gea Foekens en haar zonen René en Nick. Samen runnen zij al tien jaar lang zorgboerderij De Markehoeve in Ter Apel.

Op deze locatie bieden zij jongeren met geestelijke problematiek of een verstandelijke beperking kort en langdurig verblijf en dagbesteding. Voor de uitbreiding van hun bedrijf waren zij op zoek naar een extra locatie en vonden deze in De Noorderbak.

Kippenvelmomentje

Peter: "Aanvankelijk overwogen wij om het volledige theatergebouw te gaan gebruiken als dagbesteding voor onze cliënten." Dat zou eigenlijk het einde van het theatertje hebben ingeluid. Het pleidooi van Van der A om het doek niet te laten vallen, is niet gericht op dovemansoren. De familie woont enkele voorstellingen bij.

"Zowel het publiek als verenigingen zijn zo blij met De Noorderbak", vertelt Nick. Het laat de familie niet onberoerd. Tijdens een optreden van een muziekvereniging komt het verlossende nieuwtje: het theater blijft. "Mensen waren zo blij, hier en daar werd zelfs een traantje weggepinkt", herinnert Nick zich. "Echt een kippenvelmomentje."

Telt schooltoneel?

Nick werd aangewezen als theaterdirecteur, een job waar hij even aan moest wennen. "Of ik ervaring heb? Telt schooltoneel?" Van der A stond Nick in het begin met raad en daad bij. "Hij heeft me gelukkig veel kennis kunnen influisteren", lacht Nick.

Aanvankelijk kan hij nauwelijks wennen aan zijn nieuwe rol. Door corona viel de deur in het voorjaar alsnog noodgedwongen in het slot. Nick: "Bij elkaar zijn we maar een paar maanden open geweest." Voor komend najaar hoopt hij snel weer een bomvol programmaboekje op te kunnen stellen.

Het nabijgelegen 't Middelkamp wordt straks gebruikt als woonruimte voor cliënten (Rechten: RTV Drenthe/Rien Kort)

Met het opklaren van de donkere coronawolken, hoopt de familie de Noorderbak snel weer te heropenen. Niet alleen voor uitvoeringen en voorstellingen, maar ook voor bruiloften en partijen. Cliënten kunnen dan aan de slag in de bediening, de schoonmaak en andere taken. Tegelijkertijd zochten zij ook naar extra woonruimte voor hun doelgroep. De vier appartementen aan de voorzijde van de boerderij worden hiervoor al deels gebruikt. Maar er is meer nodig.

Naast de deur

Peter: "Jongeren groeien op en zodra ze volwassen worden, voelen zij zich niet helemaal meer op hun plaats tussen de meer jeugdiger cliënten. Tegelijkertijd zijn ze soms ook nog niet helemaal klaar om op eigen benen te staan."

De extra benodigde ruimte vonden zij letterlijk naast de deur. Het hotel, dat tot voor kort nog in handen was van Van der A, is ook overgenomen. Met de aankoop beschikt de familie in een klap over twaalf extra woonruimtes, waar jongeren met 24-uursbegeleiding worden ondergebracht.

Peter: "We beginnen eerst met vier tot vijf mensen. We pakken het aan zoals we het altijd doen: stapje voor stapje. Zo hebben we het ook gedaan met de Markerhoeve."

Grote tuin

Bij de koop zat ook een hectare grote tuin inbegrepen. Het is de bedoeling om hier een moestuin aan te leggen en dieren te houden. Wederom bedoeld als dagbesteding.

Gea: "We willen de dorpsbewoners zoveel mogelijk betrekken bij ons initiatief. Ook voor hen is er bijvoorbeeld ruimte om een eigen moestuintje aan te leggen. Gewoon langskomen voor een kop koffie of een spelletje kan natuurlijk ook."