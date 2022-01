Vorig jaar ruim 1.600 nieuwbouwwoningen opgeleverd in Drenthe

In Drenthe zijn vorig jaar 1.649 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. In heel Nederland gaat het om ruim 69.000, iets minder dan een jaar eerder.

Naast nieuwbouw komen er ook woningen bij door verbouwingen van bestaande panden zoals kantoren, bedrijfsgebouwen en scholen. De totale woningvoorraad in Nederland steeg met ruim 77.000. Het vorige kabinet had een jaarlijkse doelstelling van gemiddeld 75.000, die vorig jaar dus werd gehaald. Het nieuwste kabinet van minister-president Mark Rutte wil dat er jaarlijks 100.000 nieuwe woningen aan de voorraad worden toegevoegd. Er moeten flink wat huizen gebouwd worden vanwege de huidige woningnood.

In Drenthe steeg de woningvoorraad door nieuwbouw met 0,7 procent, net als in Overijssel en Limburg. Procentueel gezien nam de woningvoorraad het minst toe in de provincies Zeeland en Friesland. De grootste stijging was met 1,7 procent in Flevoland.

Midden-Drenthe en Emmen

Binnen de provinciegrens is de gemeente Midden-Drenthe relatief de grootste groeier. Daar steeg de woningvoorraad door nieuwbouwhuizen met 1,8 procent. Onderaan bungelt Westerveld met 0,2 procent. In absolute zin kwamen er in Emmen de meeste huizen bij: 404. De minste huizen werden ook gebouwd in Westerveld, namelijk 20.

De Noord-Hollandse gemeente Beemster, die inmiddels is gefuseerd met Purmerend, groeide met bijna 7 procent door nieuwbouw relatief het hardst. Daar werden 272 woningen opgeleverd. In Amsterdam werden de meeste nieuwbouwwoningen toegevoegd, namelijk 4675. Daarmee nam de voorraad in de hoofdstad met 1 procent toe.

(tekst gaat verder onder het kaartje)

Vergunningen

Een indicator voor het aantal woningen dat in de nabije toekomst zal worden gebouwd, is het aantal vergunningen dat is afgegeven voor de bouw van nieuwbouwwoningen. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de verlening van zo'n vergunning tot de oplevering is zo'n twee jaar. In 2020 werden bijna 66.000 vergunningen afgegeven.