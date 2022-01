NAM mag doorgaan met gaswinning uit kleine velden rondom Assen

Eind december 2020 had de hoogste bestuursrechter in een tussenuitspraak de meeste inhoudelijke bezwaren van zes gemeenten, omwonenden- en natuurorganisaties al verworpen. Alleen op een paar punten droeg de Raad de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de NAM op om hun huiswerk over te doen.

Onderzoek verfijnd

De NAM deed daarop aanvullend onderzoek in de ondergrond met een verbeterde methode, waardoor het energiebedrijf meer inzicht kreeg in de risico's van gasbevingen in gebieden met hogere bevolkingsdichtheden. Met het eerdere onderzoek van de NAM werd niet duidelijk in hoeverre bewoners in dichtbevolktere wijken en buurten meer of minder risico's liepen dan bewoners op het dunbevolktere platteland.

In het aanvullende onderzoek heeft de NAM de meet- en onderzoeksmethodes wat betreft aardbevingsrisico's op buurt- en wijkniveau verfijnd. Voor alle elf gasvelden is de bevolkingsdichtheid opnieuw berekend. Alleen het gasveld Eleveld is na de nieuwe berekening in een hogere risicocategorie terecht gekomen.

De Raad van State is tevreden en meent dat de uitkomsten nu wél de gewenste zekerheid bieden. Ook alle andere fouten zijn hersteld, waardoor de hoogste bestuursrechter het winningsplan inhoudelijk alsnog goedkeurt. De Raad van State zegt wel dat de NAM geen gebruik mag maken van fracking, een omstreden methode waarbij chemicaliën gebruikt worden om gas en olie uit de bodem te halen.

Tegenstanders: risico's onderschat

Bij de einduitspraak ging de Raad van State niet meer in op eerdere bezwaren tegen de noodzaak van de gaswinning. Gemeenten en inwoners wezen op negatieve effecten die de gaswinning mogelijk zou hebben op de natuur. Die bezwaren heeft de raad tijdens een tussentijdse zitting in september al van tafel geveegd.

Omdat EZK en NAM met het eerdere winningsplan fouten hebben gemaakt, moet de minister wel alle proceskosten van de bezwaarmakers vergoeden. Dat is een schrale troost, want de meeste tegenstanders zijn ervan overtuigd dat ook het nieuwe NAM-onderzoek de risico's van bodemtrillingen en aardbevingen stelselmatig onderschat. De omwonenden en andere tegenstanders hoopten tevergeefs dat de Raad om die reden alsnog een definitieve streep door het gaswinningsplan zou halen.

