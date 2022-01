Energieafspraken Midden-Drenthe: inwoners gaan meeprofiteren

Met het convenant onderstrepen de partijen de wens van de gemeente om opbrengsten van energie-opwekprojecten zoveel mogelijk terug te laten vloeien in de samenleving. Inwoners en ondernemers krijgen de kans om financieel deel te nemen in opwekprojecten. Daarbij moeten grote projecten minimaal 50 procent in lokale handen zijn. Kleinere projecten tot 2,5 hectare met zonnepanelen zijn volledig in lokaal eigendom.

Overleg

Afgelopen jaar staken de partijen de koppen bij elkaar. "In de duurzaamheidsvisie hebben onze inwoners aangegeven dat zij graag willen zien dat opbrengsten van opwekprojecten in de regio blijven", zegt wethouder Erjen Derks. "En dat 'met elkaar en lokaal' een belangrijk uitgangspunt is. Het is mooi dat we daar nu met al deze partijen invulling aan geven."

Naast het delen van de opbrengsten is ook afgesproken zoveel mogelijk zonnepanelen op daken te leggen. De partijen hopen verder met de afspraken de lokale energiecoöperaties te professionaliseren. Die worden nu vaak gerund door vrijwilligers die niet altijd evenveel kennis hebben op bijvoorbeeld technisch en juridisch gebied.

Vijf coöperaties

Coöperatie Duurzaam Beilen, Coöperatie Duurzaam Drijber, Energiecoöperatie De Broekstreek, Energiecoöperatie Hooghalen en Vereniging Duurzaam Broekstreek ondertekenden de overeenkomst met de gemeente en het dorpenoverleg.

