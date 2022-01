Na maanden stilte speelt het carillon in Assen weer

Na maanden stilte klonken vanochtend eindelijk de bellen weer van de stadscarillon in Assen. Door lange leveringstijden van enkele onderdelen duurde het maanden voordat het carillon gerepareerd was.

De 43 klokken in het stadscarillon lagen al sinds de zomer werkloos te wachten. Het probleem zat in de computer die elk half uur 'vrolijke muziekjes' afspeelt. De onderdelen die vervangen moesten worden bleken moeilijk leverbaar. De chips moesten uit China komen en daar hebben ze last van productieproblemen als gevolg van corona.

'Vertrouwd geluid'

Wethouder Bob Bergsma (D66) is blij dat de klokken weer luiden in de stad. "Het is een vertrouwd geluid voor Assenaren. Blij dat juist met de heropening van de opening cultuur en horeca, het carillon ook weer speelt." Vanuit de inwoners van Assen kwamen verschillende reacties op de kapotte carillon. Sommige waren blij met de stilte, andere miste het geluid. Volgens Bergsma is het nostalgie en zijn de meeste inwoners blij dat het geluid terugkeert.

Eigenlijk hadden de klokken in oktober vorig jaar al moeten luidden. Helaas liep dat door de coronapandemie anders. De gemeente moet wel een aardige duit in het zakje doen voor de reparatie. De onderdelen vervangen kostte ruim 25.000 euro.

Computergestuurde stadscarillon

Assen is in 2013 overgestapt op een computergestuurde automaat voor het stadscarillon. Daarvoor was er ook nog een echte stadsbeiaardier, maar die is ondanks protesten wegbezuinigd. De beiaardier kostte de gemeente jaarlijks 18.000 euro, en vanwege miljoenentekorten ging het mes door de financiën. Acties voor terugkeer van een beiaardier en een meer representatieve plek voor het stadscarillon liepen uiteindelijk op niets uit.

