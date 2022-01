Bijna zesduizend Drenten overleden in 2021: 585 meer dan verwacht

Over heel Nederland gezien, bedroeg de oversterfte 10 procent. Er overleden in 2021 in totaal 171.000 mensen, 16.000 meer dan verwacht. Het is voor het tweede jaar op rij dat Nederland te maken heeft met oversterfte. De coronapandemie is volgens het CBS de oorzaak. Van oversterfte is sprake als meer mensen overlijden dan te verklaren valt door gebruikelijke schommelingen in de sterftecijfers.

Hoger dan in 2020

De oversterfte in 2021 was iets hoger dan de oversterfte in het eerste 'coronajaar' 2020 en een stuk hoger dan in jaren met zware griepgolven (zoals 2015 en 2018). Ook een griepepidemie veroorzaakt oversterfte, maar die wordt meestal gevolgd door een periode met minder sterfte, waardoor de oversterfte op jaarbasis lager uitkomt.

In de GGD-regio's Flevoland, Zeeland en Noord-Limburg was oversterfte relatief gezien het hoogst: 15 tot 20 procent. Drenthe zit landelijk gezien in de middenmoot.

Bekijk de cijfers voor alle GGD-regio's op het kaartje hieronder:

