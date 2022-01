Fiege baalt van stopzetten bekertoernooi

Het seizoen 2021/2022 krijgt geen bekerwinnaar. BENE-Leagueploeg Hurry-Up en eredivisionist E&O waren geplaatst voor de achtste finale.

"Het NHV verwacht dat door het coronavirus competitiewedstrijden in de midweek ingehaald moeten gaan worden waardoor de agenda te vol raakt om doordeweeks ook nog om de beker te spelen. Voor die redenering kan ik begrip opbrengen", begint Fiege.

"Maar ik vind het een gemiste kans dat er niet naar alternatieven gekeken wordt", gaat hij verder. "Toen ik in Portugal speelde, speelden we na de competitie in korte tijd om de beker. Als we op woensdag, zaterdag en woensdag spelen ben je al toe aan de finale."

Als underdog

In 2011 wist Fiege met Hurry-Up de beker te winnen. "Kampioen worden als underdog is heel lastig. In de beker moet je een aantal keer pieken. De kortste route naar een hoofdprijs. We keken er naar uit."