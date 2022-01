Horeca blij, sport in de startblokken en theaters staan voor grote puzzel

"We kunnen weer, goddank", zegt een man, die met zijn vrouw al jaren vaste klant is van 't Plein. Zijn vrouw noemt het zelfs 'de tweede huiskamer'. Zij is het wel eens met premier Mark Rutte, die gisteravond liet weten dat we ons, ondanks de versoepelingen, wel goed aan de regels moeten houden: "Wij proberen dat zoveel mogelijk te doen en als iedereen dat navolgt, hoeven we niet terug naar die lockdown."

'Doen wat we leuk vinden'

Gilijan van Egten, uitbater van Herberg 't Plein, ontving zijn gasten vanmorgen om half negen met open armen. Hij zag zijn café gelijk volstromen: "Lekker een kop koffie, krantje erbij en soms zelfs een gebakje om het te vieren."

Dat Herberg 't Plein wel om 22.00 uur weer dicht moet maakt de ondernemer niets uit. "Nee, ik had al een keer gezegd: al mogen we maar twee uur open. Dat we open mogen, daar gaat het om. Dat is het belangrijkste. Het is fijn om iedereen weer te zien en dat we nu kunnen doen wat we het leukst vinden."

In de startblokken

Bij voetbalclub MSC in Meppel is het vandaag nog rustig, maar aankomend weekend komt daar verandering in. "Sinds vorige week werd hier alweer getraind tot laat, toen de 8-uur regel werd losgelaten. Vanaf komende zaterdag spelen de lagere seniorenteams en een groot deel van de jeugd weer competitie. De prestatieteams gaan oefenen", vertelt voorzitter Arjan Jonkers.

Volgens de gister aangekondigde versoepelingen mogen amateurwedstrijden weer met publiek, wel mag een derde van de capaciteit op het terrein. Ook moeten bezoekers een coronatoegangsbewijs laten zien om binnen te mogen. "Daar hebben we goede ervaringen mee", legt Jonkers uit. "We controleren dat zelf, met eigen vrijwilligers die herkenbaar zijn voor de mensen die hier komen. Ze weten dat er regels zijn, en als iedereen daar aan meewerkt moet dat goed komen."

Wat betreft de vrijwilligers heeft de club wel spannende maanden gehad moet Jonkers erkennen: "We zijn toch weer een tijd gesloten geweest, dan is de vraag hoe onze vrijwilligers daar mee omgaan." Volgens de voorzitter zijn er een aantal die tijdens de coronatijd ook andere dingen leuk zijn gaan vinden. "Dus ja, dat blijft even spannend. Maar ik weet zeker dat we het uiteindelijk gaan redden met onze vrijwilligers."

Veel blije gezichten maar toch ook dubbele gevoelens bij versoepelingen: (tekst gaat verder onder video)

Gematigd blij

Even verderop bij Schouwburg Ogterop staat een theaterdirecteur met een dubbel gevoel. "Ja, we zijn gematigd blij', bekent Natalie Straatman. "Het is natuurlijk fijn dat we überhaupt weer open mogen, want de laatste voorstelling was op 27 november." Maar dat de zaal maar voor een derde gevuld mag worden steekt bij haar.

"Bij sommige voorstellingen hebben we dusdanig veel kaarten verkocht dat we daar overheen zitten, dus die kunnen we niet door laten gaan zoals gepland. Die voorstellingen moeten we verplaatsen of annuleren. En dat is niet alleen de keuze van het theater, maar een artiest kan ook zeggen: 'het is niet rendabel om te komen met een derde, dus het kan niet doorgaan", legt Straatman uit.

Try-outs

Ook benadrukt de directeur dat een theater niet zomaar even een voorstelling als een soort film van de plank kan halen en deze laat opvoeren. "Sommige voorstellingen vallen nu dus ook uit omdat ze niet hebben kunnen try-outen. Dus dan is de hele voorstelling nog niet af."

Voor Straatman en haar team betekent het weer flink puzzelen om voorstellingen eventueel te verplaatsen. Als voorbeeld noemt ze Youp van 't Hek die drie dagen zou optreden. "Die speelt alleen als hij volledige zaalbezetting heeft. Dus ik moet kijken wanneer hij weer drie dagen hier in het schema past, maar hij heeft zelf ook een overvolle agenda. Dus het moet allemaal ook maar net passen."

"Nee, het is allemaal niet zo eenvoudig als het lijkt. Maar natuurlijk zijn we vooral ook heel blij dat we wel open mogen.", benadrukt Straatman tot besluit.