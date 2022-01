Vogelgriep jaagt dierenambulance op kosten: 'We willen geld van de overheid'

Dierenambulances in Nederland draaien sinds het begin van dit jaar overuren door de uitbraak van een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep. Dit zorgt voor veel kosten en daarom wil Stichting Dierenlot financiële steun van de overheid. Soms komen dode vogels zo uit de lucht vallen, maar in Drenthe vallen de vogelbesmettingen mee.

"In Drenthe zien we nog niet zoveel besmettingen als elders in het land," vertelt Trizin Hof, Eerste Hoofdofficier bij D.A.R. Dierenambulance. "Er zijn wel een aantal besmettingen in de Weerribben en in de omgeving van Assen. Maar van collega's hoor ik dat het in Noord-Holland en Gelderland wel echt heftig is."

Bel de dierenambulance

Veel watervogels worden besmet met de vogelgriep, wat leidt tot ernstige ziekte of overlijden. Vogels die vogelgriep hebben in een gevorderd ziektestadium vallen op doordat ze ongecontroleerde bewegingen maken, zoals knikken met de kop of rondjes draaien. Ook versufte vogels die zich dicht laten benaderen zijn mogelijk geïnfecteerd.

Naast watervogels worden er ook vossen, marters en andere kleine zoogdieren gevonden die waarschijnlijk besmet zijn met het erg besmettelijke virus. "Omdat het virus zo besmettelijk is moeten we ook voorzichtig zijn in Drenthe," waarschuwt Hof. "Raak de dieren niet aan en bel direct de dierenambulance."

Compensatie

Financiële steun van de overheid is volgens Hof meer dan nodig. De dierenambulances zijn afhankelijk van donaties en draaien op vrijwilligers. "Vrijwilligers moeten gewoon compensatie krijgen voor al het werk dat ze doen," zegt Hof. "Zij moeten hun werk kunnen uitoefenen op een veilige manier. Daarnaast loopt het euthanaseren van de vogels flink in de papieren."

Eén ambulance

Hof vertelt dat er één ambulance rijdt van D.A.R. Dierenambulance voor zes gemeentes in Drenthe. "Hiervoor hebben we bewust gekozen," licht Hof toe. "Je moet heel zorgvuldig te werk gaan bij een melding van een zieke vogel. We willen niet het virus meenemen in de ambulance. Daarom dragen de vrijwilligers pakken, handschoenen, mondkapjes en een veiligheidsbril zodat ze helemaal beschermd zijn."

Lees ook: