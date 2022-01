Bushaltekwestie in Lhee sleept zich voort: opnieuw rechtszaak

De kwestie over twee bushaltes in het dorp Lhee blijft zich maar voort slepen. De inwoner die altijd al tegen de twee haltes langs de N855 was, heeft bezwaar gemaakt tegen de nieuwe verkeersplannen voor tot nu toe nog nooit aangelegde haltes.

Het OV-bureau Groningen Drenthe besloot eind 2019 om de lijnbus niet meer dwars door Lhee te laten rijden, maar over de provinciale weg langs het dorp. Dat is sneller met veel betere aansluitingen in Duiverbrug en rechtstreeks naar Meppel. Maar de aanleg van twee bushaltes links en rechts aan de N-weg net buiten Lhee stuitte op verzet.

Een buurtbewoner stapte naar de rechter, omdat de provincie volgens hem te snel handelde bij het aanleggen van de bushaltes bij zijn huis. De bushokjes, die toen nog gebouwd moesten worden, zouden zijn uitzicht verpesten. Hij vreesde ook inkijk en overlast van reizigers. Omdat de man procedureel een punt had, werd de bouw van de haltes stopgezet.

Nieuw plan

Toen ging de kwestie slepen. Niet alleen de bezwaarmaker, maar ook het dorp roerde zich en kwam in de kwestie aan tafel. Want niet iedereen in het dorp was blij met het verdwijnen van de kleine lijnbus dwars door het dorp en het opstappen langs een doorgaande 80 km weg. Maar een bus in het dorp is definitief verleden tijd. Daar zaten maar een handvol reizigers in. De bestaande grote bussen kunnen niet door de krappe straatjes van Lhee.

Het nieuwe plan: de provincie wil voor 250.000 euro de N855 bij de nieuwe bushaltes aanpassen. De snelheid moet ter plekke omlaag van 80 naar 60 kilometer per uur en daarnaast zou er een veiliger oversteek naar de bushaltes moeten komen. Tegen dit verkeersbesluit heeft de omwonende, die altijd al tegen de bushaltes is, bezwaar gemaakt. De provincie en de inwoner van Lhee staan op 9 februari voor de rechter, omdat de provincie zijn bezwaar tegen de nieuwe verkeerssituatie heeft afgewezen.

Als de bezwaarmaker bij de rechter gelijk krijgt, kan de provincie opnieuw niet verder met de aanleg van de bushaltes bij Lhee. Als de provincie de zaak wint kan ze verder.

Geen bushokjes of toch?

In het nieuwe plan zitten ook geen haltehokjes. Want dat was destijds één van de bezwaarpunten omdat die het uitzicht zouden verpesten van de omwonende. Voormalig verkeersgedeputeerde Cees Bijl sloot bij het maken van nieuwe plannen een compromis: geen abri's. Maar daar hadden Provinciale Staten (PS) weer bezwaar tegen. Als de aanleg van de haltes uiteindelijk doorgaat, komen er eerst geen haltehokjes. Bijl beloofde destijds aan PS om het aantal in- en uitstappers te gaan monitoren en te kijken of abri's alsnog in de toekomst noodzakelijk zijn.

Ondertussen zit Lhee nog wel even zonder busverbinding. De bussen van lijn 28 tussen Beilen en Meppel razen Lhee nog altijd voorbij.

