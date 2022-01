Help, mijn baasje heeft corona!

En over natte neuzen gesproken, wat doe je met je huisdier, als je uiteindelijk de Sjaak bent en een tweede streepje op je zelftest ziet verschijnen? Deze vraag werd ingestuurd naar Zoek het uit!, en speurneuzen als we zijn, graven wij het antwoord op.

Coco ook corona?

De allereerste vraag die we moeten beantwoorden is natuurlijk: kan Coco ook corona krijgen? Het antwoord daarop lijkt relatief simpel: jazeker.

Corona an sich bestaat namelijk al veel langer dan twee jaar. Wie diep terug graaft in het geheugen weet misschien nog wel dat corona in het begin van de pandemie nog 'het nieuwe coronavirus' werd genoemd. Coronavirussen komen namelijk al veel langer voor, in 1964 werd het virus voor het eerst gezien en als zodanig herkend door een microscoop. Let op, dit gaat dus niet over covid-19.

Zomaar even een voorbeeldje: zo is er een vaccinatie voor honden tegen corona. Deze vaccinatie werkt dus niet tegen covid-19, maar tegen het coronavirus dat bij honden darmklachten kan veroorzaken.

Hoe zit dat dan met covid-19?

Er is lange tijd, sinds het begin van de pandemie, onduidelijkheid geweest over covid-19 bij huisdieren. Inmiddels lijkt er vanuit het RIVM geconcludeerd te zijn dat Coco en Kiki wel degelijk besmet kunnen raken met SARS-CoV-2, oftewel covid-19.

"Uit onderzoek in Nederland blijkt dat ongeveer 20 procent van de katten en ongeveer 15 procent van de honden uit huishoudens met personen met covid-19, antistoffen tegen SARS-Cov-2 in het bloed hebben. Dat is meer dan bij honden en katten waarvan de eigenaar niet positief is getest", aldus het RIVM. Waarschijnlijk zijn de huisdieren door de eigenaren besmet, concludeert het instituut.

Oeps corona, en nu? Goed. Je hebt twintig katten en vijf honden, en je ziet dat tweede streepje op je zelftest verschijnen. Of de GGD belt je op omdat je PCR-test positief is. Wat nu? Voor huisdiereigenaren uit een huishouden met covid-19 worden extra voorzorgsmaatregelen geadviseerd: Vermijd contact met je huisdier, knuffel niet en laat je niet likken.

Houd honden en katten zoveel mogelijk binnen tijdens je isolatie- of quarantaineperiode en/of die van je huisgenoten.*

Laat honden enkel kort en aangelijnd uit.

Laat een niet-zieke huisgenoot voor het huisdier zorgen, als dat mogelijk is.

Goede hygiëne is extra belangrijk. *Als katten (voornamelijk) buiten leven, houd ze dan zoveel mogelijk buiten. Bron: RIVM

Ziek door je trouwe metgezel?

Moeten we dan nu bang zijn voor onze eigen huisdieren? "Er zijn nog geen gevallen bekend van besmette huisdieren die mensen hebben besmet. De kans hierop wordt heel klein geacht. Bij asielkatten en honden en katten uit huishoudens zonder link met personen met covid-19 bleken slechts enkele dieren antistoffen tegen SARS-CoV-2 te hebben en dus besmet te zijn geweest."

Geen van deze dieren testte positief op het virus. "Dat betekent dat de kans erg klein is dat honden en katten buiten hun huishouden met SARS-CoV-2 worden besmet", aldus het RIVM.

Welke dieren worden er ziek van?

Corona in je huishouden en maak je je zorgen over je huisdier? Geen nood. Honden en katten die een besmetting met covid-19 doormaken, vertonen doorgaans geen tot milde klachten.

Van onder meer hamsters, fretten en konijnen weten we dat zij besmet kunnen raken met het coronavirus. Er zijn geen extra voorzorgsmaatregelen nodig, omdat ze meestal binnenshuis worden gehouden.

Daarnaast zijn nertsen gevoelig gebleken voor besmetting met het virus. Op een groot aantal nertsenbedrijven is het virus aangetroffen. In Nederland zijn alle bedrijven met nertsen inmiddels leeg, meldt het RIVM.

Wat als je kat gaat niezen?

De kans dat je huisdier na een eventuele besmetting ziek wordt, is klein. Het RIVM adviseert: "Als je dier toch covid-19-gerelateerde klachten krijgt, zorg dan dat het dier niet naar een locatie gaat waar veel dieren bij elkaar komen (opvang, pension, asiel)."

"Als het dier ernstige benauwdheids- en/of diarreeklachten heeft, neem dan telefonisch contact op met de dierenarts. Geef bij de dierenarts aan dat je huisdier uit een huishouden komt met Covid-19. De dierenarts kan in samenspraak met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit besluiten of er extra onderzoek wordt gedaan."

