Kunstenaars gaan meedenken over de binnenstad van Assen

Beeldend kunstenaars en ruimtelijk ontwerpers gaan meedenken over de binnenstad van Assen. Hiervoor heeft de binnenstadsorganisatie Vaart in Assen een subsidie van 30.000 euro ontvangen van het Fonds Creatieve Industrie.

De duo's gaan samen aan de slag met het maken van ontwerpen voor de binnenstad. Het gaat daarbij onder andere om het realiseren van een groot aantal woningen en het compacter maken van het winkelgebied.

Drents DNA

Er is al een binnenstadsvisie in Assen. "Deze visie is best een technisch verhaal dat bijvoorbeeld gaat over hoeveel woningen en winkels er mogen zijn", legt binnenstadsregisseur Kjeld Vosjan uit. "Maar we willen ook creatievelingen mee laten kijken en mee laten denken over de binnenstad en de inrichting."

Het centrale thema binnen deze ontwerpen is 'Drents DNA'. Het idee is dat kunstenaars het Drents DNA op een creatieve manier gaan verwerken in hun ideeën. Hoe kunstenaars dit gaan doen mogen ze zelf weten. "Je kunt bijvoorbeeld denken aan hoe het Drents DNA in de gevels van woningen en winkels terugkomt."

Zes kunstenaars

Halverwege de uitwerking van de ideeën krijgen betrokkenen bij de binnenstad en inwoners de gelegenheid om mee te denken. Zij kunnen daarbij reageren op de eerste schetsen, maquettes en beelden die de duo's hebben gemaakt.

Naast de subsidie, draagt de gemeente Assen ook 30.000 euro bij uit de coronamiddelen die bedoeld zijn voor culturele zzp'ers. In totaal kunnen zes kunstenaars meedoen aan het ontwerptraject. Het liefste kunstenaars uit Assen of die verbonden zijn met de provinciehoofdstad. Eind februari verwacht de binnenstadsorganisatie te starten met de ontwerpen en in mei worden de eindresultaten gepresenteerd.

