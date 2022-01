KNVB schrapt districtsbeker en mogelijk nacompetitie

Ook worden de nacompetities (voor promotie en tegen degradatie) mogelijk geschrapt.

De KNVB schrijft hierover in het statement: 'De KNVB neemt over de wijze waarop deze competities zullen worden uitgespeeld overmorgen (vrijdag 28 januari) een definitief besluit. Vanwege het feit, dat wij ons grote zorgen maken of deze competities met volledige nacompetitie nog afgewerkt kunnen gaan worden, worden op dit moment de scenario's nader bekeken. Ons uitgangspunt is dat we een grote mate van zekerheid moeten hebben om dit seizoen promotie en degradatie door te voeren. Een derde seizoen zonder eindrangschikking vinden wij onaanvaardbaar. In ieder geval zullen vanaf het weekend 5/6 februari de eerste inhaalwedstrijden worden vastgesteld'.

Bovenstaande geldt voor alle teams die vallen onder de A-categorie:

Mannen veldvoetbal standaard Tweede Divisie tot en met de vijfde klasse.

Mannen veldvoetbal reserve Hoofdklasse tot en met de reserve derde klasse.

Mannen veldvoetbal O23 competitie (divisies).

Vrouwen veldvoetbal Eredivisie vrouwen tot en met de derde klasse.

JO13 t/m JO19 Divisie 1 tot en met de Hoofdklasse.

B-categorie

Voor de B-categorie geldt in grote lijnen hetzelfde als voor de teams in de A-categorie. Ook het bekertoernooi is komen te vervallen, alleen is de herstart van de competitie komend weekend al (dus 29 en 30 januari).

Onze Club volgende week zondag terug op TV Drenthe

Volgende week starten de eerste elftallen dus weer met de competitie. De KNVB heeft in het weekend van 5/6 februari de eerste inhaalduels gepland. Uiteraard keert dan ook Onze Club weer terug op TV Drenthe: iedere zondagavond om 18.30 uur.