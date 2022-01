Einde van Lord Nelson in Meppel: pandeigenaar wil appartementen bouwen

Het is misschien wel een van de bekendste discotheken in de provincie, maar de deuren van Lord Nelson blijven voor altijd gesloten. De pandeigenaren willen er appartementen bouwen.

"Het klopt dat Lord Nelson verleden tijd is", bevestigt Gerben Meeuwes. Hij is sinds oktober de compagnon van pandeigenaar Bas Nijstad. Door de coronapandemie ging het al langere tijd financieel bergafwaarts met de horecazaak, daarom is besloten de stekker eruit te trekken.

Overeenkomst

Met de voormalige uitbater van Lord Nelson heeft de pandeigenaar een overeenkomst gesloten. Meeuwes en Nijstad willen nu samen appartementen bouwen op de plek van de discotheek. Meer kan Meeuwes er nog niet over zeggen. "De plannen zijn nog pril, over een paar weken kunnen we er meer over vertellen."

Brood en Hazes

De discotheek aan het Prinsenplein gold vanaf eind jaren zeventig als hét uitgaanscentrum van Meppel en omstreken. Vele bekende artiesten zoals André Hazes en Herman Brood traden er op. In 2006 kwam de discotheek landelijk in het nieuws door het 'ijsblokjesincident'. Rapper Lange Frans mishandelde tijdens een optreden iemand in het publiek, toen die een ijsblokje naar de artiest gooide. De rapper kreeg vervolgens een geldboete.

