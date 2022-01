601 positieve tests gemeld in Drenthe, geen overlijdens

In de afgelopen 24 uur registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 601 positieve coronatests in Drenthe.

Dat aantal is een stuk lager dan gisteren, toen kwamen er nog 1.256 nieuwe gevallen bij. Het aantal van vandaag ligt ver onder het weekgemiddelde. In de afgelopen zeven dagen kwamen er dagelijks gemiddeld iets meer dan 1036 positieve testuitslagen bij. Het dagrecord in Drenthe ligt op 1.459, dat getal werd zondag gehaald.

Achterstand bij het RIVM

Dat het aantal gemelde positieve testen ineens een stuk lager ligt, kan komen door de achterstand die de RIVM heeft bij het verwerken van de positieve testuitslagen. Het aantal positieve coronatests dat nog niet is geregistreerd, blijft snel oplopen. De achterstand bedraagt nu ongeveer 78.000 meldingen over de afgelopen negen dagen, in heel Nederland. Dat zijn er 18.000 meer dan op dinsdag, de grootste toename in een dag sinds het RIVM de achterstand deelt.

Sinds gisteren zijn er geen Drentse sterfgevallen geregistreerd. In de dagelijkse update van het RIVM zaten vandaag opnieuw geen ziekenhuiscijfers.

(Tekst gaat verder onder de tabel)

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens met het coronavirus sinds 27 februari 2020 (bron: RIVM, 26-01-2022)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 3693 (+22) 10 23 Assen 10068 (+85) 85 26 Borger-Odoorn 3768 (+32) 39 23 Coevorden 6508 (+43) 68 35 Emmen 19638 (+111) 231 97 Hoogeveen 10633 (+87) 101 48 Meppel 5954 (+64) 40 37 Midden-Drenthe 4902 (+30) 45 32 Noordenveld 4494 (+27) 41 28 Tynaarlo 4491 (+34) 31 26 Westerveld 2636 (+18) 23 23 De Wolden 4606 (+42) 44 32 Onbekend 584 (+6) 0 0

Landelijk

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn landelijk 58.666 coronagevallen geregistreerd. Maar het werkelijke aantal was hoger, want de achterstand bij het RIVM is fors gestegen.

Het aantal gemelde sterfgevallen is redelijk stabiel. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat twaalf mensen met een coronabesmetting zijn overleden, maar dat wil niet zeggen dat ze ook in de afgelopen dag zijn gestorven.

Ziekenhuisopnames

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag iets afgenomen, na drie dagen van lichte toenames. In totaal liggen er nu nog 1154 mensen met het coronavirus onder de leden, 9 minder dan dinsdag.

Op de intensive cares daalde het aantal covidpatiënten met 3 tot 249, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De laatste keer dat er minder dan 250 mensen met corona op deze afdelingen lagen was begin november.

Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal af met 6 tot 905. Het aantal mensen op deze afdelingen schommelt al enkele weken rond de 900.

Afgelopen etmaal werden er 15 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic's. Op de verpleegafdelingen werden 133 nieuwe patiënten binnengebracht.