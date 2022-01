Provincie doet Brunstingerplas bij Beilen in de verkoop

De provincie Drenthe zet de Brunstingerplas bij Beilen in de etalage. Na de verkoop kan het gebied recreatief worden ontwikkeld. De bestaande pacht- en huurcontracten met de sportvisserij worden voortgezet en gaan over op de koper.

Volgens gedeputeerde Henk Brink heeft de provincie de afgelopen jaren meerdere keren van ondernemers vragen gehad over mogelijkheden tot recreatieve ontwikkelingen bij de plas. De plas is nu alleen in gebruik bij sportvissers.

Geen pretpark, maar wat kan wel?

Potentiële kopers moeten een plan maken wat voor soort recreatieve ontwikkeling ze daar willen. Het is een open procedure. Een commissie met deskundigen op het gebied van grondzaken en vrijetijdseconomie gaat de plannen beoordelen.

Maar wat de provincie aan mogelijkere recreatieve ontwikkeling toe wil staan, daar wil Brink niet op vooruit lopen. Fluisterbootjes op groene stroom? Een waterskibaan via kabels? Kan dat? Brink geeft alleen aan wat er niet kan: "Het moet geen pretpark worden en de plas verkopen aan iemand die alleen de bestaande overeenkomsten met de sportvisserij voortzet doen we ook niet. En al het bos eromheen kappen mag ook niet." Daar zitten dus nog veel mogelijkheden tussenin. "Het moet passen blij de plas, bij de omgeving en in het gemeentelijk en provinciaal beleid" aldus Brink.

Volgens Brink ligt er geen actuele vraag van een potentiële koper die al een ontwikkelplan heeft. Dat is dus niet de reden dat de Brunstingerplas nu in de etalage gaat. "We hebben het het hier jaren geleden ook al over gehad. En voormalige zandwinplassen beheren is nou eenmaal niet het doel van de provincie."

Goed viswater

De bestaande afspraken met de sportvisserij moeten dus gerespecteerd worden. De Brunstingerplas is een geliefde vislocatie. Volgens vissers en hengelsportverenigingen is het goed vissen daar. Goed viswater, en vaak succesvol wat betreft de grote exemplaren. Rietvoorn, brasem en snoek laten zich goed vangen in de juiste jaargetijden. Maar ook een geweldig water voor de karpervissers onder ons. Zware jongens van 15 kilo zijn geen uitzondering.

Plas dicht

In 2009 sloot de provincie de plas af omdat er afval werd gedumpt. De sportvissers kwamen in actie. In samenwerking met de Sportvisserij Groningen Drenthe kwamen er hekken en strengere regels waarna de plas weer open ging. Sportvisserij Groningen Drenthe heeft de beheertaken toen overgenomen van de provincie.

De Brunstingerplas

De plas is ontstaan door zandwinning, vermoedelijk voor de aanleg van de Frieslandroute N381. Na het einde van de zandwinning zijn er bomen omheen gezet om het water aan het oog te onttrekken. De plas heeft verbinding met stromend water. Aan de oostzijde komt de Hijkerleek in de plas uit, aan de westzijde is er verbinding met de Brunstingerleek die weer uitkomt in zandwinplas De Mussels.

Hoewel de naam anders doet vermoeden, heeft de plas niets te maken met de even verderop gelegen Brunstingerplassen in een beschermd natuurgebied.

Voor de zomer moet er meer duidelijkheid zijn over de verkoop of mogelijke kopers en hun plannen.