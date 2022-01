Groen licht voor China Lights: heropening op vrijdag

De opluchting is groot bij de organisatie van China Lights. Vandaag is duidelijk geworden dat het lichtfestijn in het Emmer Rensenpark alsnog open mag. Vanaf vrijdag zijn bezoekers weer welkom. Een meevaller want, formeel wordt het evenement aangeduid als een festival en die zijn nog niet toegestaan.

De organisatie noemt China Lights zelf een doorstroomevenement en die zijn wél toegestaan. "Juridisch heerste er daarom veel onduidelijkheid over wat wij precies zijn", aldus woordvoerder Henk Hiddingh. "De gemeente heeft zich er over gebogen en gelukkig alsnog een positief besluit kunnen nemen."

Volgens Hiddingh zou het onrechtvaardig zijn als China Lights het deksel op de neus zou krijgen. "Op de vliegbasis van Twente en in het Ouwehands Dierenpark vinden vergelijkbare activteiten plaats. Daar mag alles wel open", legt hij uit. Bovendien vindt er in het Rensenpark voldoende doorstroming plaats, aangezien bezoekers tijdens het lichtfestijn een rondje lopen. "Net zoals een wandeling door Wildlands."

Einde verhaal

Mocht de gemeente toch anders hebben besloten, dan zou dat volgens Hiddingh een drama zijn geweest. "De volgende heroverweging van de regels is pas op 8 maart." Grofweg drie weken voor het einde van China Lights. "Dan was de moeite niet meer. Dan was het einde verhaal geweest."

De organisatie heeft enige tijd nodig om het terrein voor te bereiden op de heropening. "Vanaf vrijdag zijn we weer zeven dagen per week open, in de avonduren van 18.00 tot 22.00 uur. We pakken de krokusvakantie ook mee, een mooie periode."

Ondernemers in de klem

Vorige week vrijdag werd bekend dat een vijftal ondernemers en instanties in het Rensenpark baalden van de aangepaste openingstijden van China Lights. Vanwege de lockdown waren de openingsuren verplaatst naar de vroege ochtend en de tweede helft van de middag. Vanaf dat moment was het park enkel geopend voor bezoekers van het lichtfestival.

Dat had tot gevolg dat de ondernemers vanaf 14.30 uur niet meer bereikbaar waren voor klanten en vrijwilligers. Een noodgedwongen maar onhandige situatie, erkent Hiddingh. "Het was voor niemand prettig, ook niet voor ons. Dankzij de versoepelingen zitten we elkaar niet meer in de weg. Dat lijkt me voor iedereen een opluchting."

