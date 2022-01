Djammen: De vliegende start van Seb Zukini

"Ik schrijf nummers. Dat vind ik tof om te doen. Ik heb daar wel redelijk duidelijke ideeën bij, maar om het zelf neer te zetten is een heel ander verhaal. De jongens om mij heen beheersen hun instrument super goed", legt hij uit. "In mei zijn we begonnen en hadden we het bandje compleet. We zijn hard gaan werken en ja, de muziek bevalt mensen goed. Dat is gewoon heel motiverend. We werken hard en we krijgen kansen", klinkt het. En die kansen pakken de mannen met hun beide handen aan.

Talententrajecten

Eén van de kansen die zich aandiende is een talentontwikkelingstraject, dat een grote bijdrage leverde aan de vliegende start van Seb Zukini. "We hebben aan Drentsch Peil meegedaan. Dat was super om te doen."

Het Drentse talentenplatform was een opstapje voor Eurosonics Hit the North. Daarvoor werd Seb Zukini eind vorig jaar ook geselecteerd met als doel om een jaar gecoacht te worden in hun professionele carrière. Over een jaar treedt de band, als het een beetje meezit, op tijdens Eurosonic Noorderslag.

Muziek

Wie dolgraag wat wil horen van de mannen, moet nog even geduld hebben. Op de streamingdiensten of in de platenzaak is het nog rustig rond Seb Zukini. "Helaas is er inderdaad nog niks te vinden. Een plaat hebben we nog niet in de planning staan. Wél een single, die willen we in januari gaan uitbrengen. Corona bracht wat problemen mee, dus dat hebben we moeten uitstellen", aldus Sebastiaan. Reap what you sow heet het debuutnummer.

Vrijdag komt de single officieel uit. Kijk hier alvast naar een liveversie van Reap what you sow tijdens Djammens keldersessie. Daarnaast spelen de mannen ook een liveversie van Treason.