Kunstpodium CAMPIS in Assen open voor bezoekers

Het was een vervelende situatie volgens de organisatie, vertelt Dick Schuur: "We zijn lang bezig geweest met het opzetten van het kunstpodium. Dan heb je eindelijk een datum, hoor je een dag daarvoor dat we niet open kunnen. Maar een voordeel; we konden de laatste puntje nog even goed op de i zetten."

City DNA

De eerste tentoonstelling is van Lu Xinjian. Een Chinese kunstenaar, maar met wortels in het noorden. Hij studeerde aan het Frank Mohr instituut in Groningen. De tentoonstelling zijn een aantal schilderijen uit de reeks City DNA's. Wat staat voor abstracte plattegronden van wereldsteden. Zo zijn er schilderijen van Madrid, Los Angeles en Amsterdam. Xinjian is geïnspireerd door onder andere Mondriaan en Van Gogh.

Speciaal voor CAMPIS heeft de kunstenaar ook de City DNA van Assen geschilderd. In de stadskleuren van Assen, blauw en wit. "Het is een zoektocht naar herkenning in een wirwar van streepjes en cirkels, die elk echte delen van de stad vertegenwoordigen. Als je goed kijkt zie je De Nieuwe Kolk en het station. Wij hopen hiermee bezoekers op een nieuwe manier naar Assen te laten kijken. Met zijn geheel eigen beeldtaal laat Xinjian de kijker de stad Assen op een unieke wijze (her)ontdekken", vertelt George Herfkens een van de initiatiefnemers van CAMPIS.

(Tekst gaat verder onder foto)

Lu Xinjian maakte speciaal een City DNA van Assen, in de stadskleuren (Rechten: RTV Drenthe / Esmée Söllner)

CAMPIS brengt ongeveer elke acht tot tien weken een nieuwe tentoonstelling. De werken van Xinjian zijn tot en met 27 maart te zien.

Stad veroveren

Rosa Koijck, floormanager bij CAMPIS, hoopt dat de tentoonstellingen van CAMPIS toegankelijk zijn voor iedereen. "Want naast een tentoonstelling komen er ook extra activiteiten in de vorm van lezingen, presentaties, optredens en kunstwandelingen. We hopen natuurlijk met onze hedendaagse kunst de hele stad te veroveren."

Naast de tentoonstellingen bij CAMPIS, wil de organisatie de hedendaagse kunst verspreiden over heel Assen. "Daarbij moet je niet alleen denken aan de binnenstad, maar ook in Marsdijk of in een andere wijk in Assen. Of beelden die nu al in de stad verspreidt staan aandacht geven. Zodat er veel reuring ontstaat in de stad en we ook diverse mensen kunnen betrekken bij hedendaagse kunst", vertelt Herfkens.

Assen op de kaart zetten

Koijck hoopt hiermee Assen meer op de kaart te zetten op het gebied van kunst. "Er moet in Assen ook een plek zijn voor andere soorten kunst. Zoals wij doen met hedendaagse kunststromingen. Ik hoop dan ook dat we in de toekomst veel nieuw talent kunnen aantrekken. We beginnen hier al mee door samen te werken met Academie Minerva in Groningen."

Ook Herfkens is het hiermee eens: "Naast internationale kunstenaars, willen we ook nationale of regionale kunstenaars een plek geven. We zijn niet een plek waar je schilderijen kunt kopen van kunstenaars, maar echt een plek om tentoon te stellen. Maar mocht je echt interesse hebben, moet je 's avond even bellen", lacht hij.

Lees ook: