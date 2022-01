Bijna half miljoen voor veilige schoolomgeving De Marke in Roden

De school sloot medio december 2018 plots haar deuren, toen bleek dat er sprake was van verzakkingen. In allerijl werd er een noodgebouw uit de grond gestampt nabij sporthal De Hullen. Sindsdien doet deze dienst als school, maar dat moet na de zomer van dit jaar verleden tijd zijn.

Geld voor parkeren en groen

Dan moet KC De Marke namelijk klaar zijn. De bouw van de school kost ruim 3,7 miljoen euro, maar daarmee is de gemeente Noordenveld er nog niet. Voor het verbeteren van de schoolomgeving wordt namelijk nog eens 474.625 euro gevraagd.

Met dit geld moet een Kiss&ride-zone en een parkeerterrein worden aangelegd. Daarnaast wordt een deel van een aangelegen straat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en verschijnt er een extra fietspad. Ook is er ruimte voor meer groen in de omgeving.

'Goed geparticipeerd'

Over die extra kosten kwamen vragen uit de raad. Zo vroeg Gerbrant Fennema (D66) zich af waarom er niet duidelijker met de raad werd gecommuniceerd dat er nog zoveel geld bij moet. "Het voelt nu alsof we moeten tekenen bij het kruisje", sprak hij. "Het zal ongetwijfeld heel mooi worden voor de kinderen, maar neem ons voortaan eerder mee in het proces."

Wethouder Alex Wekema gaf aan dat een extra informatiesessie voor de raad waarschijnlijk geen overbodige luxe was geweest, maar benadrukt dat het plan in goed overleg met school, ouders en de buurt tot stand is gekomen. "Dit is een plan waarin ontzettend goed geparticipeerd is."

Volgende week woensdag neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het bedrag voor de schoolomgeving. Het overgrote deel van de partijen lijkt hiermee in te kunnen stemmen.

