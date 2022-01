Versoepelingen? Aan deze maatregelen zitten we nog steeds vast

Horecabedrijven zijn blij, sportverenigingen staan in de startblokken en theaters beginnen vol goede moed aan de grote puzzel om zoveel mogelijk voorstellingen door te laten gaan. Dinsdagavond was de boodschap tijdens de persconferentie dat er versoepeld kon worden, hoera! Maar het leven is ook nu nog steeds verre van normaal.

Ja, je kunt weer een biertje drinken in de kroeg als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. En ja, je mag je weer in het zweet trainen in de sportschool, mits je je aan de voorgeschreven regels houdt. En dat terwijl ze in Denemarken en in Groot-Brittannië alle coronaregels, ondanks oplopende omikroncijfers, los laten.

Aan welke maatregelen dienen wij ons nog steeds te houden als we mee willen doen in de maatschappij, een filmpje willen kijken in de bios, een yogales willen volgen voor de oh zo broodnodige ontspanning, mee willen kijken bij de zwemlessen van onze kinderen, of een kopje koffie willen drinken buiten de deur met een appelgebakje erbij?

Nog steeds QR-codes

Het tonen van een coronatoegangsbewijs (CTB) is verplicht. Met zo'n bewijs moet je kunnen aantonen dat je bent gevaccineerd, hersteld of recent de uitslag van een negatieve coronatest hebt gekregen. Iedereen vanaf 13 jaar en ouder moet dit bewijs laten zien.

Bovendien verandert de geldigheidsduur van het vaccinatiebewijs: vanaf februari is het vaccinatiebewijs na de eerste prik(ken) nog negen maanden geldig, en bij een coronaherstelbewijs zes maanden. Na een boosterprik blijft de geldigheid voorlopig onbeperkt. Tot nu toe had een vaccinatiebewijs na de zogeheten 'primaire vaccinaties' geen houdbaarheidsdatum.

Hier onder een lijst waar een CTB verplicht is:

Coronatoegangsbewijs verplicht U laat uw coronabewijs op de volgende plekken zien: bij horeca (eet- en drinkgelegenheden): binnen en buiten, behalve bij afhalen;

bij spellocaties, zoals casino's en binnenspeeltuinen;

bij evenementen met een vaste zitplaats, zoals festivals, feesten en optredens;

bij attractieparken, natuurparken en dierenparken;

bij kermissen;

bij zakelijke evenementen zoals beurzen en congressen;

als u publiek bent: bij een professionele sportwedstrijd; vanaf 18 jaar bij amateurwedstrijden binnen;

vanaf 18 jaar bij binnensporten, zoals in de sportschool en bij zwemmen;

vanaf 18 jaar in sportkantines;

op culturele plekken zoals bioscoop, theater en concertzalen, en ook in musea en bij monumenten;

vanaf 18 jaar bij kunst- en cultuurbeoefening, zoals muziekles en schilderles. Of bijvoorbeeld bij repetities voor zang, dans en toneel;

Bij sauna's, wellnesscentra en zonnestudio's;

Bij recreatief vervoer, zoals rondvaartboten. Staat een activiteit of voorziening niet vermeld op deze lijst? Dan mag men u daar niet om uw coronatoegangsbewijs vragen (en hoeft u dus ook niets te laten zien). Bron: Rijksoverheid.nl

Nog steeds mondkapjes

Ook van de mondmaskers zijn we nog niet af. Sterker nog, de regels rondom het mondkapje dragen zijn uitgebreid. Een medisch mondmasker wordt nu aanbevolen, in plaats van een stoffen mondkapje.

Mondkapjes zijn verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar in alle publieke binnenruimtes, zoals de supermarkt, in het openbaar vervoer en ook in het onderwijs. Daarnaast is het advies dat je ook buiten een mondkapje draagt wanneer het moeilijk is om anderhalf meter afstand te houden.

Hieronder een overzicht van waar het wettelijk verplicht is om een mondkapje te dragen en waar een advies geldt:

Locaties waar een mondkapje wettelijk verplicht is Het is wettelijk verplicht om een mondkapje te dragen op de volgende plekken: Algemeen In publieke binnenruimtes, zoals supermarkten, winkels en bibliotheken;

Overal waar u het coronatoegangsbewijs moet laten zien, bijvoorbeeld in de horeca en bioscoop, tijdens verplaatsing;

Bij bezoek aan contactberoepen, zoals de kapper, masseur of pedicure. Dit geldt voor dienstverlener en klant. Vervoer In het openbaar vervoer, trein, tram, bus en veerboot;

Op plekken rond het openbaar vervoer, zoals haltes, perrons en stations;

Op vliegvelden en in vliegtuigen;

In het professioneel personenvervoer zoals touringcars en taxi's. Recreatie, sport, kunst en cultuur Voor beoefenaars van kunst en cultuur binnen, bijvoorbeeld in de muziekschool of tijdens de repetitie. Als het mondkapje de beoefening belemmert, mag het af;

Bij bezoek aan kunst en cultuurvertoning binnen tijdens verplaatsing, bijvoorbeeld in het theater;

Op sportlocaties binnen, voor zowel personeel, sporters en publiek tijdens verplaatsing. Het mondkapje mag af tijdens het sporten;

In binnenlocaties in pretparken, dierentuinen, spellocaties, zonnebanken en wellness, bij verplaatsing;

Tijdens evenementen binnen bij verplaatsing. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten. Onderwijs In het (speciaal) basisonderwijs: voor volwassenen bij verplaatsing;

In het (speciaal) voortgezet onderwijs: voor iedereen tijdens verplaatsing door de school;

Op mbo-scholen, hogescholen en universiteiten: voor iedereen tijdens verplaatsing door de school en wanneer u zit op een plek waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Locaties waar een mondkapje dragen een advies is U krijgt het advies om een mondkapje te dragen op de volgende plekken: Op drukke plekken buiten waar het moeilijk is om afstand te houden, zoals in winkelstraten of markten.

Voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 in het (speciaal) basisonderwijs buiten de klas. Bijvoorbeeld op de gang.

Voor mensen die niet thuis kunnen werken: bij verplaatsing op de werkvloer en daar waar u geen 1,5 meter afstand kunt houden. Binnenruimtes: beheerder bepaalt Beheerders van bepaalde gebouwen mogen zelf bepalen of u binnen een mondkapje moet dragen. Zij kunnen dat in hun huisregels zetten. Dat geldt ook voor binnenruimtes waar mondkapjes niet wettelijk verplicht zijn. Sommige sectoren hebben hier eigen richtlijnen voor. Bijvoorbeeld: zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, de huisarts en de tandarts;

buurthuizen, kerken of moskeeën; of

test- en priklocaties van de GGD. Bron: Rijksoverheid.nl

Draag je geen mondkapje op een plek waar dat volgens de overheid verplicht is? Dan kun je een boete krijgen.

Er geldt een uitzondering voor de mondkapjesplicht voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen op plekken waar dat verplicht is. Dit kan om zichtbare en onzichtbare beperkingen of ziektes gaan.

Nog steeds 1,5 meter

Afstand houden van elkaar is nog steeds het devies. Iemand de hand schudden die jarig is? Niets daarvan! Een knuffel voor je tante die je een jaar niet hebt gezien? Mag niet!

De regel is dat iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand houdt tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar. Bewoners van één adres hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

De anderhalvemeterregel is een verplichting. Dat betekent dus dat oom agent of een boa je een bekeuring kan geven als ze vinden dat je te dicht op elkaar staat. Er is een aantal uitzonderingen op deze verplichting:

Uitzonderingen op 1,5 meter afstand houden In de volgende situaties is 1,5 meter afstand houden niet verplicht: Bij contact tussen hulpbehoevende mensen en hun begeleiders. Bijvoorbeeld mensen die in de thuiszorg een behandeling krijgen van een wijkverpleegkundige.

Voor mensen met contactberoepen, zoals kappers, masseurs, rij-instructeurs en medische contactberoepen voor zover dat voor de werkzaamheden noodzakelijk is en afstand houden niet mogelijk is. Een mondkapje is hier wel verplicht. Een mondkapje hoeft niet bij contact met klanten en patiënten die een behandeling krijgen aan hun gezicht.

Tussen personen die onderwijs organiseren of verzorgen en de leerlingen op een locatie van een instelling voor primair onderwijs.

Tussen begeleiders van kinderen in een kindercentrum of een voorziening voor gastouderopvang.

Tijdens het sporten voor zover de sport niet op gepaste wijze kan worden beoefend met inachtneming van 1,5 meter afstand.

Voor personen tijdens de kunst- en cultuurbeoefening, voor zover dit niet op gepaste wijze kan worden uitgeoefend met inachtneming van 1,5 meter afstand.

In vliegtuigen en op sommige plekken in luchthavens, zoals bij de bagageband, de security controle en in de wachtruimtes bij de gates waar bij drukte 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Een mondkapje is verplicht.

In het openbaar vervoer. Een mondkapje is verplicht.

In het overig (niet-recreatief) vervoer van A naar B, zoals een taxi of touringcar. Een mondkapje is verplicht.

In de auto. Rijdt u in de auto met personen uit een ander huishouden? Het advies is dan een mondkapje te dragen.

Tussen zorgvrijwilligers.

Bij het verlenen van eerste hulp.

Tussen functionarissen, zoals opsporingsambtenaren, zorgverleners, brandweer, kinderopvang, medewerkers van gevangenissen en de personen met wie zij in de uitoefening van hun werk te maken hebben.

Tussen een persoon met een handicap of kinderen tot en met 12 jaar en zijn begeleider, als diegene zich niet op afstand van de begeleider buiten een woning kan bewegen.

Voor personen bij uitoefening van hun beroep en degenen jegens wie zij hun werkzaamheden uitvoeren, voor zover deze werkzaamheden in het kader van de uitvoering van dat beroep noodzakelijk zijn en niet op 1,5 meter uitgevoerd kunnen worden.

Voor personen die op een terras in de buitenlucht behorende bij een eet- en drinkgelegenheid aan weerszijden van een tussen zitplaatsen geplaatst kuchscherm zitten en hun gezicht aan de voor hen bestemde zijde van het kuchscherm houden. Bron: Rijksoverheid.nl

Nog steeds beperkte openingstijden

Alle winkels mogen weer open, en de horeca ook! Wat fijn, oh, eindelijk, we mogen alles weer! Of nou ja, niet alles.

Winkels mogen weer open, maar alleen tussen 05.00 en 22.00 uur. Op zich best te doen, wel jammer voor de nachtwinkels. Oh ja, én je moet een mondkapje op. En anderhalve meter afstand houden. Maar dat wist je al, als je dit artikel aan het lezen bent.

De horeca, bioscopen en theaters komen er bekaaider van af. Want wie lekker wil gaan stappen, wil niet om 22.00 uur de lichten weer aan zien gaan! Bovendien is in alle publieke binnenruimtes, zoals horeca, theater en bioscopen, een vaste zitplaats verplicht. En hadden we het mondkapje en het coronatoegangsbewijs al genoemd?

Nog steeds geen volledige capaciteit

Wat ook voor winkels en de horeca geldt, én ook bij jou thuis; er mag maar een beperkt aantal mensen naar binnen. Laten we thuis beginnen. Want in de versoepelingen (of zullen we ze gewoon weer beperkingen noemen?) staat: 'Ontvang thuis niet meer dan 4 personen vanaf 13 jaar per dag. Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek.'

Ga je naar de winkel, dan is het hopen dat ze de ruimte hebben, anders sta je straks ook nog in de rij voor je überhaupt de winkel in mag. Er is namelijk één persoon per 5 vierkante meter toegestaan.

En zo geldt er op heel veel plekken een beperking voor het aantal personen dat ergens tegelijk mag zijn:

Met hoeveel mensen mag je waar zijn? Op doorstroomlocaties, zoals een museum, geldt een maximum van 1 bezoeker per 5m2, tot maximaal 1.250 personen per ruimte.

Op locaties met een vaste zitplaats geldt een maximum aantal bezoekers van 100 procent van de maximale capaciteit op 1,5 meter. Dit is ongeveer 1/3 van de reguliere capaciteit.

Voor sport, evenementen, kunst en cultuur geldt binnen een maximum van 1.250 personen per ruimte.

Evenementen zonder vaste zitplaats, zoals festivals, zijn nog niet toegestaan.

Grote evenementen (met meer dan 1.250 bezoekers) met vaste zitplaats, zijn alleen buiten toegestaan. Bron: Rijksoverheid.nl

We zitten dus nog vast aan een hele waslijst aan maatregelen, adviezen, verplichtingen en beperkingen die nog steeds ons dagelijks leven bepalen.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de thuiswerkverplichting waardoor er mensen zijn die sinds de eerste coronagolf amper een collega gezien hebben, de vaste looproutes die je overal en nergens tegenkomt en alle aparte regeltjes die er weer zijn voor binnensporten, buitensporten, amateursporten en profsporters.

