Sponsorloop op VAM-berg voor onderzoek naar auto-immuunziekten

"Het onderzoek loopt sinds 2016 in het UMCG, maar financiering blijft nodig", zegt De Leeuw. "Er zijn niet echt potjes voor en het gaat om zeldzame aandoeningen. In Nederland hebben in totaal 11.000 mensen een van de twee ziekten. Het treft vooral jonge vrouwen."

Bij een auto-immuunziekte valt het afweersysteem het eigen lichaam aan. Bloed kan gemakkelijker klonteren bij de auto-immuunziekte APS, oftewel antifosfolipidensyndroom. Mensen die last van deze ziekten hebben, hebben meer kans op trombose of vrouwen kunnen problemen hebben tijdens de zwangerschap. De andere ziekte: Systemische Lupus Erythematodes (SLE) kan voor ontstekingen in de huid of in organen zoals het hart of de nieren zorgen. Aan beide aandoeningen kunnen patiënten op jonge leeftijd overlijden.

De Leeuw hoopt met het onderzoek te ontdekken hoe de ziektes ontstaan en verlopen in het beginstadium. Ze kijkt of verslechtering in het ziektebeeld te voorspellen is en of het mogelijk is om in te grijpen. Daarnaast doet ze ook onderzoek naar een zwangerschap bij vrouwen die SLE of APS hebben. Volgens haar is er geld nodig voor de benodigdheden van de proeven, maar ook voor een analist. "Omdat deze aandoening niet erg bekend zijn, is het lastig financiering te vinden om onderzoek te doen", zegt ze.

De Leeuw hoopt op een grote opkomst bij de sponsorloop. "Het idee is dat zoveel mogelijk mensen op de VAM-berg gaan wandelen of fietsen en dat iedereen zoveel mogelijk sponsorgeld meeneemt. Dat mag een tientje zijn, maar natuurlijk ook duizend euro."