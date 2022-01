Aeilkema door in eigen partij, Gemeentebelangen Tynaarlo werkt aan lijst

De afgelopen tijd ontstond er een machtsstrijd binnen Gemeentebelangen Tynaarlo. Harry Snuk, de beoogde nieuwe voorzitter, zegde samen met Aeilkema het voorgaande bestuur de wacht aan. Daarop zette scheidend voorzitter Van Gelder juist Snuk en Aeilkema op non-actief. Zij hebben nu aan Van Gelder laten weten niet langer aanspraak te willen maken op de naam van de partij en verder te gaan onder eigen vlag.

'Geen paniek'

Van Gelder werkt nu aan een complete kieslijst. Deze moet uiterlijk maandag worden ingeleverd. "We zijn achter de coulissen gewoon doorgegaan en hebben een respectabele lijst met namen", stelt Van Gelder. "Een lijsttrekker hebben we nog niet. Daar moeten we nog zorgvuldig over spreken."

Dat er haast is geboden, weet Van Gelder ook. "Maar we zijn niet in paniek. We zullen op tijd een lijst met namen aanleveren."

Boetekleed

Aan de hommeles met Aeilkelma en Snuk wil Van Gelder verder niet te veel woorden vuil maken. "Het heeft geen zin elkaar nu in de wielen te rijden. Hij heeft zijn lijst ingeleverd en wij zijn daarmee bezig. Wat mij betreft trekken we hier een streep."

Ondertussen steekt Van Gelder zijn hand in eigen boezem. "Er is veel energie in gegaan en het is heel hectisch geweest", zegt hij. "Ik moet daarin zelf het boetekleed aantrekken, want ik heb het zo ver laten komen."

Richard Aeilkema was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar.

Lees ook: