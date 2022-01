Brandweer Havelte krijgt nieuwe truck voor natuurbranden

"Hier voorop zit de grootste aanwinst", wijst Joel Bakker van het korps in Havelte aan. "Er zit een spuitkanon op de voorkant. Hij kan 70 meter ver water spuiten en we kunnen hem vanuit de cabine besturen." Er zijn meer verbeterpunten die de truck geschikt maken voor in de bossen. "De vorige had tweewiel-aandrijving, deze is 4x4. Ook de watertank heeft een veel grotere inhoud en de cabine is ook heel ruim, zodat je je daar goed kunt omkleden of van uitrusting kunt wisselen."

In de buurt van woningen

De investering is heel belangrijk, vertelt Theo de Jong van de Veiligheidsregio Drenthe. "Wij verwachten dat bos- en heidebranden nog veel vaker gaan voorkomen en daarnaast ook vaker tegelijk op meerdere plekken. En we zijn geen Australië waar ze soms natuurgebieden gecontroleerd kunnen laten uitbranden. Je zit hier altijd binnen een paar kilometer al bij woningen of recreatie."

De Jong haalt de heidebrand van Wateren in 2018 aan als voorbeeld waarin het niet goed ging. 75 hectare natuur vatte vlam. "De alarmbel is toen afgegaan en we zijn sindsdien veel verbeteringen aan het doorvoeren. De communicatie tussen korpsen moest beter, we zorgen dat er minder hout in de gebieden blijft liggen en hebben nu beter materieel."

Banden koel houden

De nieuwe spuitwagen in Havelte is daarom een welkome aanwinst. "Hij kan bijvoorbeeld ook stroken van vijf meter breed nat maken, zodat het vuur zich minder makkelijk kan verspreiden", vervolgt De Jong. "En nieuw zijn de bumper nozzles die de grond nat maken, zodat de banden koel blijven in een heet heideveld."

Brandweerman Bakker is blij met het nieuwe rood. "We gaan netjes met het materieel om, de vorige heeft 21 jaar dienst gedaan. Dat hopen we met deze ook weer te halen. Qua kwaliteit is het weer een stap vooruit. Havelte en de omliggende natuur is weer een stuk veiliger."

Bekijk hieronder de video over het nieuwe materiaal voor de brandweer:

