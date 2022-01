Nieuw leven voor dorpshuis Bovensmilde: bieb komt, voetbalclub vertrekt

De bibliotheek in Bovensmilde verruilt schoolgebouw MFA De Kiem voor dorpshuis De Spil. Het is een van de manieren waarop het dorpshuis nieuw leven in wordt geblazen.

De nieuw opgerichte Stichting Dorpshuis De Spil Bovensmilde wil van het gebouw een 'energiek en verbindend midden' in het dorp maken, na jaren van problemen.

Voetbalclub BSVV verlaat op termijn het gebouw om een eigen kantine aan het voetbalveld te krijgen. Met andere verenigingen en organisaties wordt juist de samenwerking aangehaald zoals met Stichting Welzijnswerk, Duurzaam Bovensmilde en het Buurtinfohuis. "Door deze besluiten kunnen meer activiteiten in het dorpshuis plaatsvinden, die bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid in ons dorp", zegt Auke Kooistra, voorzitter van de dorpshuisstichting.

Geschiedenis

In 2009 werd de multifunctionele accommodatie De Spil in gebruik genomen. Voetbalclub BSVV werd verantwoordelijk voor de horeca-exploitatie. De club gaf eind 2017 aan daar niet meer aan te kunnen voldoen, waarna een stichting de taken overnam. Dat bleek geen succes.

De uitbaters konden nauwelijks nieuwe activiteiten aan zich binden, omdat BSVV De Spil 's avonds en op zaterdag wel als kantine bleef gebruiken, en daarmee ook de gezamenlijke keuken. Daarnaast bleken de kosten voor verduurzaming te hoog. De stichting trok de handen van het dorpshuis af en gaf de verantwoordelijkheid voor het dorpshuis in 2019 terug aan de gemeente Midden-Drenthe. "Met de hoge energiekosten van nu waren we zeker ten onder gegaan", zegt Kooistra.

De gemeente Midden-Drenthe heeft afgelopen najaar aangegeven miljoenen te investeren in verduurzaming van eigen gebouwen, waarvan De Spil er een is. Daarmee wordt het probleem van de hoge energiekosten opgelost.

BSVV

Om te zorgen dat het dorpshuis ook op trainingsavonden en wedstrijddagen van de voetbalclub te gebruiken is, verhuist BSVV. De club blijft gebruik maken van de kleedkamers in het gebouw, maar krijgt een eigen kantine en bestuurskamer langs het voetbalveld.

"Een eigen kantine is al langere tijd een wens van onze vereniging", zegt voorzitter Niels Hoogeveen. "Wij geloven er daarom ook in dat dit de beste oplossing is voor zowel het dorpshuis als voor BSVV en gaan daarom graag aan de slag om de plannen verder vorm te geven."

Bibliotheek

Met het vertrek van de club ontstaat er ruimte voor de bibliotheek om intrek te nemen in De Spil. Die zit nu aan de overkant van de weg in MFA De Kiem, waarin ook de basisscholen zijn gevestigd. De bieb zocht al naar mogelijkheden voor het organiseren van maatschappelijke en educatieve activiteiten. Tegelijkertijd kunnen de scholen in De Kiem makkelijker ouderavonden organiseren als de bieb er niet meer is.

"De bibliotheek blijft door een verhuizing naar De Spil op een centrale, goed bereikbare plaats in het dorp met als grote meerwaarde dat de bibliotheek voor inwoners veel beter zichtbaar zal zijn", staat in het toekomstplan van het dorpshuis. Door de verhuizing kan de bibliotheek ook tijdens schooltijden bezoekers ontvangen.

Veranderingen

Wethouder Erjen Derks is blij dat er nieuw leven in het dorpshuis komt. "De functie van ontmoetingsplek in het dorp wordt hiermee versterkt en draagt bij in de ontwikkeling van het dorp. Een bijkomend voordeel is dat deze verandering gecombineerd uitgevoerd kan worden met de verduurzaming van het gebouw."

De gemeenteraad buigt zich in maart nog over de plannen. Is de raad akkoord, kan er verder worden gewerkt aan de veranderingen. Een eigen horecavergunning staat hoog op het wensenlijstje. Het stichtingsbestuur wil daarnaast dat de uitstraling van De Spil 'gezelliger, warmer, sfeervoller en huiselijker' wordt. Zo Moeten er ruimere openingstijden komen, komt er goede audiovisuele apparatuur voor voorstellingen en bijeenkomsten en zijn er ideeën over het inrichten van 'gezellige huiskamertjes'.

