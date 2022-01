Hurry-Up - Quintus gaat niet door

Quintus kampt met vijf besmettingen. Ook zit een deel van de groep in quarantaine. Daardoor is door de partij van aanstaande zaterdagavond een streep gegaan.

250 toeschouwers

Even balen, volgens teammanager Manuel Kremer, want voor het eerst in lange tijd was publiek weer welkom bij een wedstrijd in Zwartemeer. "Alle losse kaarten waren binnen vijf minuten uitverkocht", vertelt Kremer. Een derde van de hal mag de aankomende periode gevuld worden. Dat komt na berekening van de gemeente neer op 250 toeschouwers.

"We gaan kijken naar een nieuwe speeldatum. Voor Quintus ook geen pretje, want zij moeten doordeweeks vanuit Zuid-Holland komen. Ze hebben lang onderzocht om dit weekend met een ploeg naar Zwartemeer af te reizen, maar vanochtend bleek dat - mede door een nieuw positief geval - niet haalbaar."

Initia Hasselt

Op 5 februari speelt Hurry-Up in België. De eerste tegenstander van de Zwartemeerders van 2022 in de BENE-League is Initia Hasselt.

