Bejaarde Emmenaar met kinderporno hoeft niet de cel in

Een 71-jarige man uit Emmen bij wie de politie in oktober 2019 een flinke verzameling kinderporno vond, hoeft niet de gevangenis in. De rechtbank in Assen veroordeelde hem vandaag tot 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van één jaar. Justitie had anderhalf jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk geëist.

De man liep tegen de lamp door YouTuber Sven van der Meulen uit Meppel, van een onderzoekscollectief dat misstanden aan de kaak stelt. Hij kwam via een chatsite voor homo- en biseksuelen in contact met de bejaarde Emmenaar. Na een tijdje chatten bood de 71-jarige man hem kinderporno aan en vertelde hij dat hij veel in de aanbieding had.

Usb-stick met kinderporno

In september 2019 maakte Van der Meulen, die zich voordeed als geïnteresseerde, een afspraak met de Emmenaar op het station Emmen-Zuid. Daar zouden ze elkaar een usb-stick geven met kinderpornografisch materiaal erop. De bejaarde man gaf hem de stick en had niet in de gaten dat hij in ruil ervoor een lege usb-stick terugkreeg.

De usb-stick van de Emmenaar bracht de YouTuber naar de politie. Er stond inderdaad kinderporno op. Drie weken later ging de politie naar het huis van de bejaarde man en nam zijn computer, harde schijven en usb-sticks in beslag. Daarop bleken miljoenen afbeeldingen te staan, daarbij zat ook veel gewone, legale, porno.

Verzameling

De politie bekeek een selectie van al het materiaal en vond daar 852 verboden afbeeldingen en filmpjes tussen. Het was niet te doen om al het materiaal door rechercheurs te laten bekijken, daarvoor was het te veel.

De man erkende twee weken geleden in de rechtszaal dat hij vanaf de dood van zijn vrouw 'ergens tussen 2005 en 2007' was begonnen met het aanleggen van zijn verzameling. Hij heeft bekend dat hij ook kinderporno downloadde. Dat hij pedofiel is, en zich dus aangetrokken voelt tot kinderen, ontkende hij. Zijn behandelaar bij de GGZ heeft vastgesteld dat hij wél een pedofiele stoornis heeft.

Lagere straf

De straf die het Openbaar Ministerie tegen hem eiste, vindt de rechtbank te hoog. Dat heeft onder andere te maken met zijn leeftijd en blanco strafblad. Daarnaast richtte de aanklacht van het OM zich alleen op de periode van drie weken tussen dat de bejaarde usb-stick aan Van der Meulen gaf en de dag van de inval bij hem thuis in het najaar van 2019.

"Er zijn aanwijzingen dat het langer heeft geduurd, maar dat kan de rechtbank niet meenemen, omdat dat niet ten laste is gelegd", aldus de rechtbank. Ook spreekt de rechtbank van "een aanzienlijk tijdsverloop" tussen de start van het onderzoek in 2019 en de rechtszaak die twee weken geleden diende. Dat is allemaal aanleiding voor een lagere straf.

Begeleiding en controle

Dat de man na zijn 'ontmaskering' zelf hulp heeft gezocht en zich heeft laten behandelen bij de GGZ telt ook in zijn voordeel mee. Om ervoor te zorgen dat het niet weer gebeurt, komt de man wel onder toezicht te staan van de reclassering. Ook moet hij meewerken aan controles van zijn computer door de politie en zijn begeleider van de reclassering.

